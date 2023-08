Calciomercato Roma, il PSG ha detto sì: offerta di 7 milioni

Calciomercato Roma, sono giornate intense con tante trattative in fase di conclusione: il PSG ha accettato l’offerta di 7 milioni.

Il calciomercato estivo della Roma è iniziato coi botti: gli affari a parametro zero di Houssem Aouar ed Evan Ndicka avevano subito entusiasmato i tifosi giallorossi reduci dalla delusione della finale di Europa League persa ai calci di rigore contro il Siviglia.

Uniti alla conferma di José Mourinho in panchina avevano aumentato le aspettative dei tifosi che sono invece ora delusi dai rallentamenti per le trattative che riguardano il nuovo attaccante. Con Abraham fuori dai giochi a causa del grave infortunio patito contro lo Spezia nell’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A, la Roma è alla ricerca di un sostituto in grado di portare in dote a Mourinho una buona dose di gol.

Sperando naturalmente anche in un miglior rendimento da parte del “Gallo” Andrea Belotti, rimasto clamorosamente fermo a zero gol nello scorso campionato. In questo ore si parla molto della trattativa relativa a Marcos Leonardo, ma i tifosi sono preoccupati anche per il possibile addio di Nemanja Matic.

Calciomercato Roma, il PSG ha accettato l’offerta del Galatasaray per Paredes

Secondo fonti francesi c’è infatti in corso una trattativa tra il centrocampista serbo, fedelissimo di Mourinho, e il club francese del Rennes. Matic ha ancora un altro anno di contratto con i giallorossi e la Roma non è intenzionata a lasciarlo andare. In questi ultimi giorni si è comunque parlato degli eventuali sostituti di Matic, e tra questi è rispuntato il nome di un ex giallorosso, il nazionale argentino Leandro Paredes.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, però, sull’argentino è nel frattempo piombato il Galatasaray. I giallorossi turchi avrebbero già convinto il PSG con un’offerta tra i 5 e i 7 milioni di euro e a questo punto aspettano soltanto il sì del calciatore.

Un sì non ancora arrivato, chissà se proprio per la possibilità ancora aperta di tornare alla Roma, che dipende naturalmente dall’eventuale partenza di Matic.