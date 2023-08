Calciomercato Roma, intrigo Renato Sanches: ‘cambia’ la formula

Dalla Francia trapelano nuovi importanti aggiornamenti sul futuro di Renato Sanches, sempre più vicino alla Roma. La situazione.

Oltre a rinforzare il reparto offensivo con due innesti mirati, nei prossimi giorni la Roma proverà a completare una missione che ormai dura da svariate settimane. Il lungo corteggiamento per Renato Sanches, infatti, è entrato nella sua fase più calda. Le ultime novità che si registrano dalla Francia, del resto, non sono mere speculazioni.

Il Psg, infatti, ha deciso di mettere fuori rosa il centrocampista lusitano. Una presa di posizione che, con la sessione estiva di calciomercato che sta vivendo un passaggio cruciale, ha calamitato non poche attenzioni, spalancando le porte all’addio dell’ex Bayern Monaco. La Roma già da tempo ha formalizzato la sua offerta, consistente in un prestito con diritto di riscatto. Proposta non ancora sufficiente per scardinare il muro dei parigini, che continuano a pretendere l’obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, muro del Psg per Renato Sanches: doppia condizione sul tavolo

In tal senso emergono nuovi dettagli dalla Francia. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, sebbene il Psg abbia messo fuori rosa Renato Sanches, il club transalpino non ha alcuna intenzione di ammorbidire la propria posizione. Tutt’altro.

Oltre a chiedere di intavolare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro, infatti, i neo Campioni di Francia vorrebbero inserire nell’operazione anche una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista portoghese. Una doppia condizione che, almeno per il momento, la Roma non vuole soddisfare in toto. Sta di fatto che i contatti tra le parti proseguono, e potrebbero portare a nuovi sbocchi risolutivi nel corso dei prossimi giorni. La distanza tra domanda ed offerta, sebbene sensibilmente ridotta, non è stata annullata. Serviranno pazienza e lavoro certosino per riuscire a trovare la quadra definitiva di un affare lungo e complesso. I giallorossi, però, hanno scelto Renato Sanches per rinforzare la mediana e la sensazione è che a fuoco lento le chances per la Roma di mettere le mani sul portoghese siano sensibilmente in aumento.