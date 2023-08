Calciomercato Roma, rilancio per Marcos Leonardo: il Santos raddoppia

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo resta il primo obbiettivo per l’attacco, ma il Santos raddoppia e tiene in scacco i giallorossi

Continuano i contatti tra la Roma ed il Santos per cercare di portare Marcos Leonardo nella capitale. Nonostante le voci su Zapata pare che Pinto voglia finalmente fare sul serio e regalare due attaccanti a José Mourinho, ma il tempo a sua disposizione è sempre meno.

Il Santos continua a provare a fare muro ai giallorossi, ma anche gli agenti del calciatore stanno spingendo per un trasferimento in Italia, tuttavia i bianconeri potrebbero perdere anche Deivid, sul quale ci sono Chelsea e Monaco, ed in quel caso non vorrebbero cedere anche l’altro gioiello presente in rosa e rimanere di conseguenza senza attaccanti titolari.

Nelle ultime ore però la società brasiliana sta provando il tutto per tutto per trattenere il ragazzo, l’offerta è raddoppiata e la Roma resta alla finestra.

Calciomercato Roma, il Santos raddoppia per Marcos Leonardo: offerto l’aumento dell’ingaggio

Il futuro del giovane talento verdeoro è ancora incerto, da una parte il Santos che sta attraversando un momento delicato, e che rischia di trovarsi senza attaccanti titolari se dovessero concretizzarsi le trattative per Marcos Leonardo e Deivid, col secondo ormai destinato al Chelsea.

Proprio per cercare di evitare il peggio i bianconeri hanno pensato di tutelarsi, secondo quanto riporta il portale TntSports la società avrebbe offerto un nuovo contratto al calciatore, proponendogli uno stipendio raddoppiato.

Secondo le ultime indiscrezioni però neanche questa mossa potrebbe bastare a trattenerlo, Marcos Leonardo infatti in questi giorni non si sta allenando con la squadra, e tramite i suoi intermediari ha fatto sapere di volere solo la Roma, resta dunque da delineare un accordo tra i due club, cosa che come abbiamo visto durante questa sessione di calciomercato non è affatto così scontata.