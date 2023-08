Calciomercato Roma, stop Marcos Leonardo: lo hanno comunicato al Santos

Calciomercato Roma, brusca frenata nell’affare che dovrebbe portare Marcos Leonrdo alla Roma: il comunicato del Santos

La Roma continua a seguire il brasiliano Marcos Leonardo, giovane talento del Santos. La pista per Scamacca è ormai definitivamente abbandonata, con l’ex Sassuolo che ha accettato il trasferimento all’Atalanta, che ha accontentato le richieste del West Ham, pagando agli Hammers i 30 milioni più bonus richiesti.

I giallorossi hanno fatto un tentativo anche per Alvaro Morata, ma lo spagnolo, che in un primo momento sembrava gradire il trasferimento nella capitale, ha declinato pubblicamente l’offerta ed una sua permanenza all’Atletico non appare più così impossibile.

Pinto ha individuato nel giovane talento brasiliano l’attaccante giusto per la Roma di Mourinho, ma l’affare tra i due club ha subito una brusca frenata a causa della delicata situazione economica in cui riversa la Roma. Il campionato sta ormai per ricominciare, e Tiago Pinto però non può permettersi di sprecare altro tempo, ragion per cui la trattativa sta subendo una brusca franata e potrebbe addirittura esserci un ultimatum per il calciatore.

Calciomercato Roma, si allontana Marcos Leonardo: il comunicato del Sntos

La trattativa per il trasferimento nella capitale di Marcos Leonardo sembrava potersi chiudere in breve tempo, ma alla fine così non è stato. Inizialmente si parlava di un accordo tra le due società, che però non sono mai riuscite ad arrivare alla tanto agognata fumata bianca.

Nel frattempo la trattativa ha subito alcune battute d’arresto, con gli agenti del giovane talento brasiliano che hanno cercato in tutti i modi di far pressione per una sua partenza, ma anche in questo caso probabilmente non servirà a nulla.

Nelle ultime ore Marcos Leonardo pare abbia preso una decisione drastica, ovvero da domenica non si allena più con la squadra in quanto vorrebbe solo vestire la maglia giallorossa. A niente sembrano essere servite le parole dell’allenatore del Santos, che ha ribadito in tutti i modi la volontà di trattenere il giovane attaccante.

A quanto pare, come riporta ‘Globo Esporte’, fonti vicine al calciatore sostengono che stia accusando molto a livello psicologico questo tira e molla, e non è certo che alla fine l’affare vada in porto.