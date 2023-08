Filo diretto Inter-Roma: richiesta da 30 milioni di euro

Calciomercato Roma, gli intrecci con l’Inter potrebbero portare a nuove soluzioni nel corso dei prossimi giorni: valutazione in discesa.

Molte delle indiscrezioni che stanno calamitando l’attenzione in casa Roma riguardano principalmente l’attacco, reparto che nelle prossime settimane potrebbe andare incontro ad un vero e proprio restyling. In attesa di notizie concrete dal Brasile sul fronte Marcos Leonardo, che sta puntando i piedi pur di approdare in giallorosso, Tiago Pinto si sta muovendo anche su altri obiettivi.

Sfumata la pista Scamacca e quasi definitivamente tramontata la pista Morata, la Roma è ritornata a guardare con una certa attenzione al mercato di Serie A. Dopo aver provato in tempi e in modi diversi di affondare il colpo per Arnautovic, infatti, i giallorossi hanno allacciato dialoghi importanti con l’Atalanta per capire la fattibilità delle candidature che portano a Muriel e Zapata. Soprattutto per quest’ultimo c’è da registrare un interesse importante da parte della Roma, che potrebbe portare ad intavolare una trattativa concreta a stretto giro di posta. Nel frattempo, però, Pinto non ha chiuso definitivamente la porte ad Arnautovic, blindato però dal Bologna, che non intende privarsi a cuor leggero del suo gioiello.

Calciomercato Roma, dietrofront Inter: Marotta ora punta Teremi. Ecco cosa cambia per Pinto

Questo spiega il motivo del dietrofront improvviso dell’Inter. Nelle ultime ore, infatti, anche i nerazzurri avevano effettuato dei sondaggi esplorativi per il bomber austriaco del Bologna. Memorizzate le richieste dei felsinei, però, Marotta ha deciso di invertire rotta. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, viste le difficoltà per mettere le mani su Balogun dell’Arsenal, il club meneghino è ritornato prepotentemente in corsa per Taremi.

Il Porto, infatti, ha drasticamente ridimensionato le sue pretese per l’attaccante iraniano. Dopo aver continuato a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, infatti, il club lusitano si ‘accontenterebbe’ ora di 30 milioni di euro. Soldi che per adesso l‘Inter non è destinata a mettere sul piatto; tuttavia, nel caso in cui l’Arsenal dovesse continuare a far mulo per Balogun, finito nel mirino anche di altri club inglesi, il canale con il Porto potrebbe intensificarsi a stretto giro di posta. Scenario da monitorare con attenzione; il tutto con vista Roma, con i giallorossi che potrebbero approfittare delle nuove piste sondate dall’Inter per riuscire a mettere le mani su uno dei tanti obiettivi individuati. Arnautovic o Zapata ma non solo.