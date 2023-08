“Marcos Leonardo è andato via”: bomba dal Brasile

“Marcos Leonardo è andato via”, dal Brasile arriva a sorpresa un annuncio bomba che riguarda il giovane talento verdeoro

Quella tra Marcos Leonardo e la Roma sembra destinata ad essere l’ennesima telenovela di mercato, con il rischio però che l’ultimo atto faccia ancora storcere il naso ai tifosi romanisti. L’acquisto di un centravanti doveva essere la priorità per la società, che però a causa dei problemi finanziari non è ancora riuscita ad accontentare le richieste dell’allenatore, che sperava in un acquisto prima della fine del ritiro in Portogallo.

Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata sembravano poter essere le piste più calde, soprattutto quella che avrebbe portato all’ex Sassuolo, che sin da subito aveva spinto per tornare nella capitale. Diverso invece il discorso che riguarda lo spagnolo, che dopo un lungo corteggiamento ha deciso di declinare la proposta romanista e rinnovare con i Colchoneros.

Marcos Leonardo rischia di essere l’ennesimo “fallimento” di questa sessione di calciomercato, ma la bomba sganciata dal Brasile rischia di cambiare ancora una volta le carte in tavola per i giallorossi: “Marcos Leonardo è andato via”

Sessione di mercato travagliata anche per il Santos, che in una sola finestra di trasferimenti rischi di perdere i suoi due migliori attaccanti, finiti nel mirino di diversi club Europei. Il club sta facendo di tutto per non perdere sia Marcos Leonardo che Daivid, altro talento finito nel mirino di Chelsea e Monaco, che proprio ieri ha pareggiato l’offerta degli inglesi.

La proposta del club transalpino però prevede che Daivid rimanga in prestito almeno fino a gennaio in Brasile, cosa che faciliterebbe e non poco la Roma che potrebbe avere il via libera per procedere con Marcos Leonardo, ma Pinto deve sperare che il Chelsea non rilanci, altrimenti la situazione potrebbe complicarsi ancora una volta.

Eu tô realmente triste que o Marcos Leonardo via embora.

Espero que ele jogue contra o Grêmio pra se despedir. — Anita Efraim (@niefraim) August 9, 2023

A sganciare la bomba sul futuro del giovane talento del Santos è la nota giornalista Anita Efraim, che sul suo profilo Twitter da per fatto un suo imminente trasferimento, arrivando addirittura a sperare possa giocare l’ultima partita contro il Gremio per salutare i tifosi.