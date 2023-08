Marcos Leonardo, il mister ha deciso: c’è stato l’incontro

Calciomercato Roma, nuovo confronto con Marcos Leonardo e decisione confermata: la promessa è da rispettare.

Il nome del centravanti brasiliano sta certamente rappresentando uno dei più interessanti di questa fase di mercato, contraddistinta in casa Roma dalla consapevolezza di dover intervenire quanto prima al fine di consegnare a José Mourinho almeno un volto nuovo in attacco, al fine di corroborare le limitate risorse offensive e coadiuvare un Belotti reduce da un’annata difficile e ad oggi costituente l’unico centravanti a disposizione del tecnico portoghese.

Non casualmente, sin dall’arrivo del comunicato ufficiale sulle condizioni di Abraham, la Roma ha maturato consapevolezza circa la necessità di trovare una giusta soluzione anche sul fronte offensivo, per il quale non pochi nomi sono stati avanzati nel corso di queste settimane e mesi. Da Nzola e Dia, passando per Morata o Scamacca, fino ad arrivare agli interessanti quanto vividi scenari sudamericani legati a Marcos Leonardo e al nome della giornata odierna, Lucas Beltran.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo vuole partire: c’è stato l’incontro con mister Aguirre

Se per il secondo si profila una sfida italiana con la Fiorentina che per ora non ha visto alcun club pareggiare il valore della clausola presente nel contratto del centravanti del River Plate, la situazione legata al classe 2003 del Santos resta imbrigliata quanto chiara. Il giocatore è più che allettato dall’Europa e ha da tempo deciso di sposare le avances della Roma, consapevole altresì dello sforzo del club capitolino nel recapitare un’offerta degna e congrua nelle casse del Peixe.

Il Santos, dal proprio canto, non ha per ora mantenuto la nota promessa accordata con il giocatore per il tanto anelato via libera e, proprio su tale scenario, arrivano da UOL aggiornamenti di non trascurabile importanza. Nella giornata odierna, il neo-tecnico Diego Aguirre ha avuto un incontro con Marcos Leonardo al centro sportivo Rei Pelé, finalizzato a definire l’attuale e intricata situazione legata al futuro del brasiliano.

Quest’ultimo è intenzionato a lasciare il Santos, palesando il proprio punto di vista allo stesso allenatore, che ha cercato di comprenderne la visione. L’attaccante continua a spingere per lasciare il Brasile mentre mister Aguirre intende rispettarne le volontà, in attesa di una decisione definitiva da parte di dirigenza e proprietà.

Frattanto, continua la forma di protesta del numero 9, che non si è allenato nel corso di questa settimana e che non sarà a disposizione per la gara con il Fortaleza. Nel dialogo odierno, il talento brasiliano ha insistito nuovamente sul punto relativo alla volontà di veder mantenuta la promessa accordata con il Presidente Andres Rueda, lasciarlo cioè partire al fronte di un’offerta congrua. Qualora ciò non accadesse, potrebbe non scendere più in campo per il Peixe.