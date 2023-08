Nuovo bomber Roma, distanza di 2 milioni per il sì

Nuovo bomber Roma, si riduce di soli due milioni la forbice tra domanda e offerta ed il calciatore potrebbe essere vicinissimo

Il tempo stringe, ormai mancano meno di due settimane all’inizio della Serie A e la Roma, che aveva cominciato così bene la campagna acquisti si trova ad oggi ancora senza un centravanti. José Mourinho aveva chiesto una rosa al completo entro la fine del ritiro in Portogallo, ma purtroppo la società non è riuscita a venire incontro alle sue richieste.

Il ritiro in Portogallo è ormai alle spalle ed il tanto agognato attaccante non è arrivato, anzi fin ora lo Special One ha anche perso Roger Ibanez, venduto in Arabia per oltre 30 milioni, soldi che serviranno a finanziare anche l’acquisto di un attaccante.

Nel frattempo la Roma continua un passo alla volta ad avvicinarsi al nuovo bomber, con le due società che sembrano essere vicinissime alla chiusura dell’affare, si parla di una distanza di soli due milioni tra la domanda e l’offerta, la trattativa potrebbe dunque decollare nelle prossime ore e Mourinho potrebbe finalmente avere il suo bomber

Nuovo bomber Roma, distanza di due milioni per la fumata bianca

Sono stati sondati diversi nomi per l’attacco giallorosso, tra cui quelli di Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata. Il primo non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a Roma, tuttavia i giallorossi non sono riusciti a trovare l’accordo con il West Ham ed il ragazzo alla fine ha scelto l’Atalanta, che lo ha strappato agli inglesi per oltre 30 milioni di euro.

Lo spagnolo invece dopo un lungo corteggiamento ha preferito declinare la proposta giallorossa, preferendo mettere la firma sul nuovo contratto con l’Atletico Madrid. Dopo Marcos Leonardo un altro nome sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Duvan Zapata, che l’Atalanta potrebbe lasciar partire anche alle condizioni dettate dalla Roma, ovvero prestito oneroso (1 milione offerti e 3 richiesti dai bergamaschi) con diritto di riscatto.

Questa soluzione è gradita sia dal calciatore, che avrebbe già dato l’ok al trasferimento nella capitale, ma soprattutto di Mourinho, che apprezza le doti fisiche del colombiano. L’affare non è ancora chiuso, ma filtra ottimismo sul fatto che le due società possano trovare un accordo per far approdare Duvan Zapata a Roma.