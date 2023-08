Sfida europea e offerta per il bomber: 40 milioni in Premier League

Calciomercato Roma, sfida europea e prima offerta in arrivo: 40 milioni per il bomber. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante le questioni attualmente in grado di mantenere vivida e vigile l’attenzione degli addetti ai lavori giallorossi, ben consapevoli di non avere più troppo tempo a disposizione per migliorare la rosa da consegnare a Mourinho in vista della prossima stagione. Il calciomercato, ufficialmente, terminerà a fine mese, a differenza di un incipit del campionato ormai distante poco più di una settimana.

In casa Roma restano numerose le situazioni da risolvere, con particolare attenzione alla vicenda centravanti che, unitamente alle evoluzioni sulla situazione Matic, rappresenta uno dei motivi di maggiore attenzioni e valutazioni ai piani alti di Trigoria. Proprio mentre si cerca di comprendere cosa possa accadere al numero 8 serbo, la Roma continua a sondare terreni alternativi o paralleli a Marcos Leonardo, per il quale è stato fatto uno sforzo più che importante da parte della società, consapevole adesso di dover attendere lo sbrigliarsi di una questione attualmente ancorata ai tanti scossi interni al Santos.

Calciomercato Roma, 40 milioni e sfida europea per Ekitiké

Ciò si è riflesso in un atteggiamento di non passiva attesa in casa Roma, soprattutto alla luce dei tanti ribaltoni cui si è assistito nel corso di quest’estate sul fronte centravanti. Sfumato Scamacca e svanito il nome di Morata, Marcos Leonardo, come detto, resta in auge alla lista desideri di un club che, parallelamente, continua però a valutare anche altri scenari.

Tra questi, si segnala in particolar modo quello relativo alla coppia Muriel-Zapata, ad oggi rappresentante un dittico non poco attenzionato da Pinto e colleghi. Negli ultimi giorni, però, la Roma pareva aver inserito nella lista di giocatori seguiti nuovamente il nome di Hugo Ekitiké, in forza al PSG ma una cui permanenza in Francia è ad oggi tutt’altro che scontata. Arrivare al suo ingaggio risulta però difficile, almeno stando alle condizioni attuali.

Come riferisce Sports Zone, infatti, sulle sue tracce ci sarebbero plurimi club, a partire da un Eintracht Francoforte con il quale il PSG potrebbe impostare una trattativa che coinvolga Kolo Muani, non poco gradito in quel di Parigi. In Premier, poi, Ekitiké – messo fuori rosa dal Psg – piace molto al West Ham, che avrebbe in lui visto il rinforzo ideale per il dopo Scamacca. Ad aver mosso i passi più concreti resta però l’Everton che ha recentemente avanzato un’offerta di 35 milioni di euro più 5 di bonus.