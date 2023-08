Totti, stavolta è durata poco: addio Roma e tanta nostalgia

Totti, un altro addio alla Roma che rievoca tanta nostalgia nei tifosi giallorossi: stavoltà la storia è durata poco.

Francesco Totti è senza dubbio il calciatore più iconico dell’intera storia romanista, e probabilmente anche del calcio italiano. Il suo nome è diventato leggenda nella capitale, ma il suo talento è stato riconosciuto a livello internazionale, e da Florentino Perez in primis, che avrebbe fatto follie per averlo a Madrid.

La sua storia con la Roma da calciatore è durata 27 anni, ed i tifosi speravano potesse non avere mai fine, invece quel giorno di 6 anni fa arrivò davvero l’addio, con l’allora presidente Pallotta che non ne volle sapere di rinnovargli il contratto per un ultimo anno.

Questa volta però la storia d’amore Totti-Roma è durata meno del previsto, dopo non molto tempo è già arrivato un addio che i supporter giallorossi sperano possa non essere un addio definitivo.

Totti, l’addio alla Roma e la nostalgia dei tifosi: stavolta è durata poco

Una carriera intera alla Roma, dove ha collezionato record su record, diventato un qualcosa di irraggiungibile nella capitale, Francesco Totti è uno di quei calciatori che si vedono di rado, ma soprattutto un capitano romano e romanista, da sempre motivo di orgoglio per i tifosi giallorossi.

I più romantici il giorno del suo addio riposero le speranze sul figlio Christian, che nel frattempo è cresciuto nelle giovanili della Roma, sperando di imitare le gesta del padre con questa maglia. La storia però sta andando diversamente.

Anche lui infatti ha dato l’addio alla capitale per approdare al Frosinone, come riportato dal Corriere Dello Sport per stessa richiesta dell’ex numero 10 giallorosso, notizia che mette un po’ di nostalgia nel cuore dei tifosi, che speravano di poter esultare ancora ad un gol di Totti sotto la sud. Ma non è detta ancora l’ultima parola.

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato così di Totti: «Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un’opportunità a suo figlio Cristian e siamo ben felici di farlo. Non ho ancora avuto l’opportunità di conoscere il ragazzo ma non mancherà l’occasione. Gli auguro il meglio a lui e a tutta la nostra squadra Primavera».

Di sicuro il passaggio al Frosinone del figlio, mette Francesco nelle condizioni di non passare più al “Bernardini”: un lungo addio che mette tanta tristezza.