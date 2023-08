Affare Marcos Leonardo, UFFICIALE: “Definizione in due-tre giorni”

Calciomercato Roma, dal Brasile arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Marcos Leonardo: le parole del ds del Santos sono da attenzionare.

Da giorni il possibile approdo di Marcos Leonardo alla Roma sta catalizzando l’attenzione mediatica, in Brasile e non solo. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, i giallorossi hanno affondato il colpo mettendo sul piatto un’offerta complessiva da 12 milioni di euro più sei di bonus.

Fino a questo momento, però, la risposta definitiva che si aspettava di ricevere la Roma non si è ancora materializzata. Il Santos fa spallucce e non ha ancora aperto alla cessione del suo gioiello, che intanto sta facendo di tutto per esternare la sua volontà di approdare nella Capitale. L’accordo con il calciatore sulla base di un contratto pluriennale a circa 1,5 milioni di euro annui è stato già trovata; manca il sì del Santos, che per bocca del suo ds, Gallo, ha lanciato un altro messaggio importante alla Roma.

Calciomercato Roma, Gallo su Marcos Leonardo: “Non possiamo rinunciarci”

Nel corso dell’ultima conferenza stampa, sono tanti i temi affrontati dal nuovo coordinatore tecnico del Santos, che oltre a fare il punto della situazione sulla trattativa Marcos Leonardo, ha fornito ragguagli importanti in merito alla posizione del Santos. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Gallo sull’argomento:

“Cessione Marcos Leonardo? Il Santos ha una posizione chiara a riguardo: non la avallerà. In questo momento possiamo effettuare la cessione del calciatore solo in caso di un’offerta importante. Capisco la posizione del calciatore, sono stato giocatore anche io e so che vuole approdare in Europa: potrebbe esserci una trattativa, ma vogliamo che venga fatta nella prossima finestra di calciomercato.”

Gallo ha continuato: “Ieri ho avuto un incontro con i rappresentanti del calciatore. Probabilmente oggi avrò un’altra conversazione con i suoi rappresentanti. Non abbiamo ancora una posizione definitiva, in questo momento non possiamo rinunciare alle qualità dell’atleta, anche perché la finestra è chiusa e non abbiamo molto da fare. In due o tre giorni avremo una definizione.“