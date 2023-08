Calciomercato Roma, decisione lampo: il derby è bollente

In attesa di nuovi sviluppi sul fronte Matic, la presa di posizione che chiama in causa anche la Roma non passa sotto silenzio. Ecco i dettagli.

Sono tanti i nomi finiti sul dossier della Roma, che in queste ultime settimane della sessione estiva di calciomercato proverà ad accontentare le richieste di José Mourinho per rinforzare quei reparti che necessitano di rinforzi. Oltre a capire i futuri sviluppi sul fronte Marcos Leonardo, infatti, le attenzioni dell’area mercato giallorossa sono rivolte anche al centrocampo.

Dopo aver incanalo l’operazione Renato Sanches nei binari più congeniali, la Roma aspetta di capire le mosse di Matic. Il centrocampista serbo, finito nel mirino del Rennes, sembrerebbe stuzzicato dalla proposta messa sul piatto dal club francese. Per adesso, però, una vera e propria trattativa ufficiale per l’ex centrocampista dello United non è ancora partita. La Roma, dal canto suo, non vuole cedere a cuor leggero quello che è considerato uno degli assi portanti del suo organico. Nel frattempo, però, Tiago Pinto ha cominciato a scandagliare il terreno per evitare di farsi trovare impreparato.

Calciomercato Roma, Galatasaray in stand-by: Paredes vuole la Serie A

Nell’ambito dei colloqui per Renato Sanches, la Roma ha avviato dei sondaggi esplorativi con il Psg per capire la fattibilità dell’operazione Paredes. L’apertura dei parigini ad imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto si era già materializzata. Da registrare, però, anche l’apertura importante del regista argentino.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, Paredes avrebbe messo in pole position l’opzione legata ad un suo ritorno in Serie A. Corteggiato dal Galatasaray, l’ex centrocampista della Juventus aspetta prima un’eventuale chiamata dai club italiani. Oltre alla Roma, infatti, anche la Lazio sta sondando la situazione per capire futuri margini di manovra. Si prospettano giorni molto intensi sotto questo punto di vista. La volontà del calciatore, come spesso accade in questo genere di circostanze, risulterà decisiva. Galatasaray in stand-by, Paredes aspetta la Serie A: staremo a vedere se Roma e Lazio riusciranno a cogliere al balzo quest’apertura concreta.