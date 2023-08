Calciomercato Roma, niente accordo: ore bollenti per la firma

Calciomercato Roma, dalla Francia: le parti sono sempre in contatto e l’ottimismo aumenta. La fumata bianca definitiva, però, non è stata ancora raggiunta.

Calma apparente nel quartier generale della Roma. I giallorossi, infatti, stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rimodulare un organico che necessita di innesti importanti soprattutto a centrocampo e in attacco.

Oltre a capire l’evolvere della situazione legata a Marcos Leonardo, la Roma sta valutando con attenzione i prossimi passi da compiere per puntellare la zona nevralgica del campo. La trattativa per arrivare a Renato Sanches, sotto questo punto di vista, viaggia a vele spedite. L’accordo tra le parti è sempre più vicino, sulla base di una valutazione complessiva che non dovrebbe superare i 15 milioni di euro. I contatti, però, stanno andando avanti per imprimere la sterzata decisiva soprattutto sulla formula dell’operazione, con il Psg che continua a chiedere l’obbligo di riscatto. Dal canto suo la Roma preferirebbe imbastire la trattativa sulla base di un diritto di riscatto: ottimismo crescente, ma manca ancora la fumata bianca.

Renato Sanches-Roma: le ultime dalla Francia

A confermare il tutto sono anche le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia. Secondo quanto evidenziato da France Bleu Paris, infatti, Paris Saint Germain e Roma continuano a lavorare sul fronte Renato Sanches. L’intesa definitiva, però, non è stata ancora trovata: c’è ancora distanza tra la richiesta del club transalpino e la proposta messa sul piatto dalla Roma.

A dispetto dei rumours trapelati nelle ultime ore, dunque, la partita Renato Sanches non è ancora chiusa. Dal canto suo la Roma vuole stringere i tempi per provare a regalare a José Mourinho il tanto atteso rinforzo per il centrocampo. I prossimi giorni, sotto questo punto di vista, potrebbero essere decisivi in un senso o nell’altro. Salvo clamorosi colpi di scena, comunque, la tavola sembra essere apparecchiata. La Roma ha scelto Renato Sanches, il quale è stato letteralmente messo alla porta dal Psg. Il club francese, però, non ha alcuna intenzione di svendere il lusitano: si prospettano ore caldissime.