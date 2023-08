Cessione Roma, comunicato UFFICIALE: il club fa chiarezza

Roma, offerta di acquisizione del club e comunicato ufficiale dei Friedkin. Arriva in questi minuti la nota volta a fare chiarezza in un momento delicatissimo in casa giallorossa.

Sono tante le questioni attualmente in grado di preoccupare i tifosi della Roma, ben consapevoli della prossimità dell’inizio del nuovo campionato e altrettanto consci di trovarsi attualmente in una parentesi di mercato non proprio felice o confortante sul fronte dei nuovi acquisti, per i quali non pochi ostacoli sono stati incontrati su una strada da tempo tracciata ma non del tutto delineata da Tiago Pinto e colleghi.

Proprio mentre si attendono evoluzioni e approdi che permettano di affrontare la prossima stagione con una rosa completa e che rispecchi le volontà e la visione di Mourinho, va evidenziato come in casa Roma ci sia una certa attenzione anche per la questione legata all’ipotetica cessione del club, di cui si scrive e dice da qualche tempo e circa la quale nel corso delle ultime ore sono arrivati aggiornamenti legati a cifre, documenti ‘ufficiali’ e previsioni circa le possibili evoluzioni di una situazione di importanza tutt’altro che trascurabile.

Roma, cessione del club e comunicato UFFICIALE: il club spegne tutte le voci

A fare chiarezza e spegnere i non pochi dialoghi venuti a nascere anche in quest’ambito, ci ha pensato lo stesso club che proprio in questi minuti ha diramato una nota ufficiali finalizzata al commentare e disambiguare una questione che certamente avrebbe potuto contribuire a lenire ulteriormente la non massimale serenità respirata in questo momento all’interno del mondo Roma.

“In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il Club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale“.