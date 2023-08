“Ho parlato con Dybala”: ribaltone ufficiale Roma, ecco cosa è successo

Prima di approdare in Italia, ha svelato alcuni dettagli in merito alla trattativa c he avrebbe potuto portarlo alla Roma.

Tra gli obiettivi di mercato della Roma, le voci riguardanti un possibile restyling dell’attacco stanno inevitabilmente prendendo quota. E non potrebbe essere altrimenti, visto che alla luce dell’infortunio di Tammy Abraham allo scacchiere tattico di José Mourinho manca ancora un ariete d’area di rigore capace di far salire la squadra ed offrire una valvola di sfogo importante alle sortite giallorosse.

Questo è il motivo per il quale le attenzioni dei giallorossi a partire dagli ultimi giorni sono state rivolte su Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, infatti, non è considerato incedibile dalla ‘Dea’ e a fronte di un’offerta importante potrebbe partire. La Roma ha avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, dopo aver memorizzato la volontà del Bologna di non lasciar partire Arnautovic. Parallelamente, però, i giallorossi sperano di ricevere notizie positive sul fronte Marcos Leonardo: il brasiliano sta premendo molto affinché si riesca a trovare la quadra definitiva, ma per adesso il muro del Santos regge.

Calciomercato Roma, Beltran svela: “Ho parlato con Dybala, ma…”

Questo spiega anche il motivo dell’irruzione delle ore scorse della Roma per Lucas Beltran, che poi ha scelto di approdare alla Fiorentina. I giallorossi avevano provato ad ingolosire il River Plate mettendo sul piatto un’offerta complessiva da 25 milioni di euro; alla fine, però, ha prevalso il lungo lavoro ai fianchi effettuato dai Viola da diverse settimane. Prima di partire per l’Italia, Beltran ha però confessato di aver avuto dei colloqui con Paulo Dybala, che ha provato a convincerlo a vestire la maglia della Roma.

Ecco quanto riferito ai microfoni di Olé: “Ho parlato con Dybala della possibilità di andare alla Oma, ma alcune cose non si sono materializzate. La Fiorentina era molto interessata; il progetto che hanno è molto buono e ho scelto di farvi parte. Volevo approfittare di quest’opportunità.”