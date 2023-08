Marcos Leonardo, non è ancora finita: ultima chiamata Roma

Marcos Leonardo, non è ancora finita: ultimatum della Roma mentre l’attaccante continua a non allenarsi e salterà la prossima partita.

All’inizio ufficiale del campionato di Serie A mancano ormai soltanto nove giorni e l’allenatore José Mourinho ha a disposizione soltanto un attaccante centrale, Andrea Belotti. Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo che – privo di Tammy Abraham, infortunatosi nell’ultima giornata della scorsa stagione contro lo Spezia – dovrà necessariamente migliorare i suoi numeri per le ambizioni di qualificazione in Champions League dei giallorossi.

Una delle trattative in corso per l’attacco della Roma è quella relativa al giovane brasiliano Marcos Leonardo. Ieri pareva ormai una pista abbandonata dopo il tentativo last minute per Lucas Beltran passato poi alla Fiorentina, e invece secondo fonti brasiliane la Roma non ha ancora mollato l’osso.

Marcos Leonardo, ora o mai più: ultimo tentativo della Roma

Secondo quanto riportato dal giornalista Leo Fontes la Roma ha dato l’ultima scadenza a oggi al Santos prima di andare su altri obiettivi. E alla fine il club brasiliano potrebbe anche cedere, perché Marcos Leonardo continua a non allenarsi e non giocherà la prossima partita di campionato contro il Fortaleza.

L’attaccante vuole solo la Roma, ha rifiutato la proposta di rinnovo del Santos con stipendio raddoppiato e ha ribadito al nuovo allenatore la sua volontà di non scendere in campo. Non per un capriccio personale, ma perché i dirigenti gli avevano promesso in occasione dell’ultimo contratto firmato il via libera in caso di un’importante offerta proveniente dall’Europa.

Un’offerta che adesso è arrivata, da parte della Roma. E così alla fine il Santos potrebbe arrendersi, perché in un periodo comunque critico per le casse finanziarie del club nonostante la necessità di ottenere la salvezza nel Brasileirao, trattenere un calciatore contro voglia che ha minacciato anche di non giocare più potrebbe essere una mossa decisamente imprudente.