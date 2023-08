Nuovo bomber Roma, fuori un altro: “È incedibile”, annuncio UFFICIALE

Continua la ricerca del nuovo bomber per la Roma: un altro nome viene stasera definitivamente depennato dalla lista di Tiago Pinto.

All’esordio in campionato con la maglia dell’Al Ahli, Roberto Firmino ha messo a segno una tripletta. Il nuovo compagno di squadra di Roger Ibanez, che ha giocato pure tutti i novanta minuti contro l’Al Hazem, era uno dei tanti attaccanti accostati alla Roma nel corso di questo calciomercato che poi si sono accasati altrove o sono stati definitivamente tolti dal mercato.

Altri casi recenti da questo punto di vista sono Alvaro Morata, confermato dall’Atletico Madrid, e Gianluca Scamacca, passato invece all’Atalanta che ha superato nell’occasione anche la corte dell’Inter.

Ebbene da stasera un altro attaccante accostato a più riprese al club giallorosso è ufficialmente fuori dal mercato. Almeno a parole, visto che nelle trattative è sempre bene mai dire mai.

Nuovo bomber Roma, fuori Arnautovic: Sartori lo dichiara incedibile

Prima dell’inizio della partita di Coppa Italia tra Bologna e Cesena, il direttore tecnico dei rossoblù Giovanni Sartori ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Inevitabili le domande a tema calciomercato con un approfondimento speciale relativo all’attaccante Marko Arnautovic, seguito dall’Inter oltre che dalla Roma che sembra avere già spostato il suo interesse verso altri obiettivi.

Questo perché, come ribadito ufficialmente stasera da Sartori, “Arnautovic è incedibile”.

Il direttore tecnico rossoblù ha fatto prima il punto generale sul mercato del Bologna: “Stiamo lavorando per dare a Thiago il prima possibile una squadra che possa fare bene e che ancora oggi è in via di completamento. Per cui stiamo lavorando notte e giorno per completarla, speriamo di fare le cose fatte bene e di ripartire come abbiamo finito l’anno scorso”.

Poi, incalzato, ha parlato di Arnautovic: “Devo ripetere le stesse parole dell’anno scorso di Marco Di Vaio: non è sul mercato. Per noi Marko è un giocatore importantissimo, è un giocatore che speriamo quest’anno sia meno penalizzato dagli infortuni, perché nella passata stagione purtroppo ne è stato frenato. Noi pensiamo e speriamo che faccia un grande campionato, per poter essere ancora più competitivi rispetto all’anno scorso. Ripeto, non è sul mercato”.