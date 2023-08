Nuovo bomber Roma, Mourinho senza alternative: ha detto sì

Nuovo bomber Roma, l’allenatore José Mourinho è rimasto senza alternative dopo i numerosi affati sfumati nelle ultime settimane: ha detto sì.

Il calciomercato estivo della Roma era partito alla grande con i colpi a parametro zero di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Ma dopo il doppio affare col Leeds (Diego Llorente e Rasmus Kristensen) nell’ultimo mese c’è stato il buio più totale. I tifosi hanno perso la pazienza aspettando il nuovo attaccante in grado di sostituire l’infortunato Abraham.

E José Mourinho in un’intervista al Corriere dello Sport di qualche giorno fa ha dichiarato che anche se arrivasse Mbappé la Roma sarebbe comunque in ritardo. Difficile dare torto allo Special One, con i tifosi spazientiti anche per l’alto numero di trattative naufragate nel corso delle ultime settimana.

Il preferito di Mourinho era Alvaro Morata, ma l’Atletico Madrid non lo ha dato alle cifre che intendeva investire la Roma. Marko Arnautovic è al momento prigioniero del Bologna, e se andrà via c’è comunque stato il sorpasso dell’Inter. Gianluca Scamacca è andato all’Atalanta e proprio dalla squadra bergamasca c’è l’ultima opzione comunque gradita a José Mourinho: Duvan Zapata.

Nuovo bomber Roma: resta solo Zapata per Mourinho

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mourinho avrebbe dato l’ok per l’ingaggio di Duvan Zapata. Un attaccante di esperienza farebbe comodo ai giallorossi e del resto l’allenatore lo aveva richiesto a gran voce in passato. I dubbi relativi a Zapata sono però altri.

Nell’ultima stagione ha giocato poco a causa di continui guai fisici, e vista la propensione agli infortuni della Roma dell’annata passata c’è molta paura da questo punto di vista.

Per il momento Tiago Pinto ha offerto 1,5 milioni per il prestito oneroso, l’Atalanta ne chiede 3 più il riscatto da 6-7 milioni al verificarsi di determinate condizioni: il 40% delle presenze più bonus legati al rendimento dell’attaccante.

C’è grande abbondanza nell’attacco dell’Atalanta che dopo l’arrivo di Scamacca potrebbe lasciarlo andare, ma col rischio di andare a rinforzare una diretta concorrente i bergamaschi non lo potranno “regalare”. La speranza dei tifosi della Roma è che la trattativa non vada per le lunghe: il tempo è già scaduto, Mourinho ha detto sì al colombiano e di alternative all’orizzonte al momento non se ne vedono più.