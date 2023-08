Nuovo bomber Roma, trovata la formula: hanno detto sì

Calciomercato Roma, nuovo attaccante e intesa in Serie A: discussioni in corso per limare gli ultimi dettagli.

La questione centravanti sta certamente rappresentando una delle più importanti e interessanti di questa fase di mercato, alla luce dell’importante ed evidente defezione della squadra nel reparto offensivo nonché delle non poche difficoltà fin qui incontrate da Tiago Pinto e colleghi nel trovare le giuste soluzioni per corroborare una regione attualmente vantante solamente Belotti come risorsa offensiva.

I dossier aperti da Tiago Pinto nel corso di queste settimane hanno riguardato una pluralità non poco importante di nomi, iniziata a giugno con elementi prelevabili dal campionato italiano come Nzola o Dia, fino ad arrivare a suggestive quanto nobili possibilità estere, legate a nomi come Scamacca o Morata. Ad oggi, però, ingerenze esterne ed una serie di fattori non sempre in controllo da parte della Roma hanno portato a ridurre il corpus di giocatori seguiti per la regione offensiva, circa la quale arrivano in questi minuti aggiornamenti di non trascurabile importanza.

Calciomercato Roma, dialoghi in corso e ottimismo per Zapata: le ultime

Se nella giornata di ieri aveva stimolato un certo interesse il nome di Beltran, va evidenziato come le evoluzioni relative alla possibile contesa con la Fiorentina hanno alla fine portato il giocatore del River Plate a sposare il progetto toscano. Frattanto, l’attenzione nei confronti di Marcos Leonardo non si è certamente ridotta in questa fase, al netto di un’ormai incassata consapevolezza circa la fermezza del Santos nel non voler rinunciare a cuor leggero ad uno dei propri migliori talenti, soprattutto in un momento delicato come quello attualmente vissuto.

La Roma, dal proprio canto, resta consapevole di non avere più troppo tempo a disposizione e di trovarsi in una situazione in cui si vede costretta ad accelerare i tempi per regalare a Mourinho almeno un altro attaccante. Nella lunga lista di giocatori seguiti, si è aggiunto in questa fase il nome di Duvan Zapata, centravanti colombiano dell’Atalanta che, insieme al connazionale e collega di maglia e reparto Muriel, potrebbe rappresentare uno dei prossimi rinforzi della Roma.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.it, filtra attualmente ottimismo per il suo approdo in giallorosso, con l’Atalanta che si è detta disposta ad accettare il prestito con obbligo di riscatto. Attualmente si discute sulla cifra del cartellino.