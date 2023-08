Raggiunge subito Ibanez: nuovo colpo di scena Roma

Calciomercato Roma, dalla Francia non arrivano buone notizie per i giallorossi: il club saudita è pronto nuovamente a far saltare il banco.

In questa sessione estiva di calciomercato sono ormai tante le trattative nelle quali, direttamente od indirettamente, i club dell’Arabia hanno fatto la voce grossa. Facendo leva su disponibilità economiche importanti, i sauditi stanno imprimendo accelerate improvvise a molte trattative.

Ne sa qualcosa la Roma, che da poche ore ha ufficializzato la cessione di Roger Ibanez all’Al-Ahli. Una trattativa definita in tempi relativamente brevi, che se da un lato ha garantito ai giallorossi un’ottima plusvalenza, obbligherà l’area mercato giallorossa a tessere la tela per mettere le mani su un altro difensore. Sotto questo punto di vista i profili di certo n0n mancano. Nelle ultime ore, ad esempio, sarebbe ritornato in auge il nome di Demiral, in uscita dall’Atalanta e nel mirino di diversi club. Sulle tracce dell’ex difensore della Juventus, infatti, c’è da tempo l’Inter; i nerazzurri, però, il cui interesse primario è ora focalizzato sull’acquisto di un attaccante in grado di sostituire Romelu Lukaku, non hanno ancora affondato il colpo.

Calciomercato Roma, l’Al-Ahli si inserisce per Demiral: lo scenario

La sensazione è che l’Atalanta, pur manifestando la volontà di non svendere il proprio centrale, potrebbe alla fine dire addio al difensore turco. Dalla Francia, intanto, emergono ulteriori aggiornamenti sulla possibile cessione di Demiral, che nelle ultime ore sarebbe prepotentemente finito nel mirino Dell’Al-Ahli.

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, infatti, i contatti tra le parti sono stati avviati e potrebbero portare alla svolta definitiva nel corso delle prossime ore. Se così fosse, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena per le mosse di mercato di Inter e Roma, che a quel punto sarebbero costrette a ripiegare su altri obiettivi. Come spesso accade in questo genere di circostanze, però, a fare la differenza sarà la volontà del calciatore, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Da registrare, comunque, la concreta irruzione dell’Al-Ahli per Demiral: a riferirlo è footmercato.net.