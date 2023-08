Ritorno in patria e nuovo incasso Pinto: visite mediche fissate

Calciomercato Roma, intesa totale e visite mediche programmate: sorride e incassa anche Pinto, ecco perché.

L’attuale parentesi di mercato impedisce certamente di mantenere una dose di tranquillità troppo elevata ai tifosi della Roma, ben consapevoli della prossimità del campionato e altrettanto consci delle ancora irrisolte questioni relative alla costruzione della rosa con la quale affrontare quello che si appresta ad essere, almeno da contratto, l’ultimo anno romano di José Mourinho.

La permanenza dello Special One, che ha resistito alle ricche avances arabe giunte a partire dal mese di giugno, aveva lasciato sottintendere la decisione da parte dei Friedkin di imbattersi in uno sforzo che permettesse di assecondare e accontentare le richieste del tecnico, le cui parole in quel di Budapest erano state chiare quanto emblematiche.

A quel “Resto qui per voi” urlato ai calciatori dopo lo scacco ai rigori aveva fatto seguito l’emblematico gesto del tecnico in Roma-Spezia, rispetto al quale Mourinho ha operato con coerenza e correttezza, onorando quello che sta per essere il terzo anno di un contratto sottoscritto più di due anni fa con i Friedkin.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Under al Fenerbahce: nuovo incasso Pinto

Ad oggi, però, i presupposti per poter ritenere lo Special One soddisfatto rispetto ai mezzi a propria disposizione sono a dir poco assenti, come evidenziato dalle importanti difficoltà fin qui incontrate dal club per arrivare a quei profili di cui la rosa sembra necessariamente avere bisogno.

Dopo l’addio di Ibanez, poi, a complicare una situazione in entrata non proprio semplice ha contribuito in questa settimana l’inaspettata telenovela relativa al futuro di Matic.In attesa di comprendere quelle che saranno le evoluzioni e le scelte di una società che ha fin qui dovuto affrontare aspetti di importanza tutt’altro che trascurabile, intanto, nelle casse della Roma potrebbe registrarsi un incasso passivo ma non snobbabile, legato al futuro di Cengiz Under.

L’ex Roma, reduce da un’esperienza al Marsiglia buona ma non brillante, è ormai prossimo al ritorno in Turchia. Come riferisce Fabrizio Romano, è tutto pronto per il viaggio che lo condurrà a sostenere le visite mediche precedenti alla firma del contratto con il Fenerbahce, dopo l’intesa totale giunta tra il club balcanico e quello francese.

Una situazione che non poco interessa anche alla stessa Roma che detiene ancora il 20% di incasso sulla futura rivendita.