Roma, 850 milioni per i Friedkin: l’offerta è UFFICIALE

Dagli incontri esplorativi all’offerta formale fatta recapitare alla proprietà giallorossa: 850 milioni sul piatto.

Oltre ai possibili risvolti in sede di calciomercato, queste calde ore di agosto in casa Roma sono state ‘movimentate’ anche da un altro evento. Come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Raffaello Follieri avrebbe fatto recapitare alla proprietà giallorossa un’offerta da circa 850 milioni di euro.

Dopo gli incontri utili a sondare il terreno, dunque, Follieri è uscito allo scoperto. Alla richiesta di informazioni per capire il possibile prezzo di vendita della Roma, infatti, ha fatto seguito l’invio della prima vera proposta ufficiale ai Friedkin. L’imprenditore pugliese, dunque, è uscito allo scoperto, senza se e senza ma e lo ha fatto nel modo più concreto possibile. Nell’offerta avanzata da Follieri non è presente il dossier legato alla costruzione dello Stadio a Pietralata, la delibera del quale è stata votata lo scorso maggio.

L’offerta di Follieri per acquistare la Roma: 850 milioni sul piatto

Ragion per cui negli 850 milioni di euro messi sul piatto per ‘saggiare’ l’umore dei Friedkin non è presente il dossier stadio. Si tratta dunque di una proposta riguardante unicamente l’acquisto del club. Staremo a vedere se ci saranno risvolti importanti sotto questo punto di vista.

Staremo a vedere se a tutto questo seguiranno proposte ufficiale. Sin dai primi summit, però, Follieri aveva palesato la volontà di acquistare la Roma. Dopo un primo stop dei Friedkin, impegnati nel progetto Pietralata, l’affarista pugliese è ritornato alla carica e dopo i messaggi social pubblicati nei giorni scorsi è uscito allo scoperto. La palla ora passa ai Friedkin: scenario ovviamente da monitorare con estrema attenzione. Staremo a vedere cosa succederà.