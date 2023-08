Roma Femminile, rinviata l’amichevole con il Napoli

Roma, amichevole rinviata e cambio di programma immediato: ecco cosa è successo, tutti gli aggiornamenti.

L’attuale fase di mercato rappresenta certamente una delle più importanti e, al contempo, complicate del recente passato giallorosso. Al termine di un periodo non poco ricco di valutazioni e ponderazioni legate alle entrate, successivo ad una parentesi in cui ai piani alti di Trigoria si è ragionato soprattutto sulle uscite e il piano epurativo finalizzato al settlement agreement, la Roma si trova a ridosso del campionato senza troppe certezze.

La rosa è ad oggi sguarnita e ben lungi da quella completezza che lo stesso Mourinho si auspicava di poter vantare per quello che si appresta ad essere il terzo e, da attuale contratto, ultimo anno di esperienza all’ombra del Colosseo. Plasmata la compagine con volti nuovi, funzionali ed economici, urgono interventi che permettano di ovviare alle principali defezioni della squadra, attualmente a dir poco in difficoltà sul fronte offensivo e ben consapevole di necessitare di nuovi arrivi per ovviare all’addio di Ibanez e la sempre più probabile partenza di Matic, cercato e sedotto dal Rennes.

Roma-Napoli Femminile, rinviata l’amichevole prima del ritiro

Come ogni estate che si rispetti, però, quella ancora in corso si è distinta anche per la serie di impegni che hanno visto Pellegrini e colleghi affrontare numerose amichevoli, finalizzate soprattutto alla creazione e alla ricerca di nuove armonie e nuovi equilibri, da applicare al sostrato felicemente costruito da Mourinho nel corso del biennio.

Restando in tale ambito, seppur sulla sponda femminile, arrivano in questi minuti aggiornamenti di non trascurabile importanza. Proprio mentre la Roma si appresta ad affrontare il Partizani Tirana nella serata di domani, in quello stadio presso il quale poco più di un anno fa la squadra di Mourinho si candidava a prima vincitrice della neonata Conference League.

In attesa di comprendere quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico, a ridosso dell’inizio del campionato, arriva una novità di non poca importanza relativa all’amichevole tra Roma e Napoli femminile, inizialmente in programma domenica 13 agosto. La partita è stata rinviata per volere dello staff tecnico, che ha riformulato il programma di questi ultimi giorni di allenamento prima del ritiro a Cascia, quando le giallorosse saranno raggiunte dalle calciatrici azzurre.