Roma, nuovo accordo ufficiale: si aggiunge un nuovo sponsor alla lista del club, con il marchio che sarà presente a bordo campo durante le partite.

Prosegue senza soste la marcia di avvicinamento all’esordio in campionato della Roma fissato per domenica 20 agosto alle 18:30 contro la Salernitana. José Mourinho sta facendo lavorare duramente i suoi uomini che dovranno essere subito pronti per una lunga stagione in cui oltre al campionato ci sarà da fare bella figura in Coppa Italia dopo anni di delusioni e provare ad andare di nuovo fino in fondo in Europa League.

Le trattative di calciomercato hanno invece subito un brusco stop nell’ultimo mese. Dopo gli affari relativi a Ndicka, Aouar, Kristensen e Llorente, Tiago Pinto si è affermato. I tifosi sono spazientiti e si aspettano degli squilli da parte del portoghese in breve tempo, per riportare un po’ di entusiasmo.

Intanto il club continua ad annunciare nuove partnership ufficiali. Dopo quella con l’acqua Ferrarelle è adesso il turno di HDI che diviene Insurance Partner del Club già a partire da questa stagione.

Roma, HDI diviene Insurance Partner del club giallorosso

Questa collaborazione, come si legge sul sito ufficiale della Roma, segna l’incontro tra due brand che hanno una medesima identità italiana abbinata a una vocazione internazionale. Le origini di HDI affondano le loro radici proprio in Italia, con un legame diretto con la città di Roma, dove c’è l’headquarter dell’azienda. Non di meno, HDI Assicurazioni è parte del Gruppo Talanx, che ha sedi in tutto il mondo, così come l’AS Roma è un club di calcio conosciuto e seguito a livello internazionale.

🤝 HDI Assicurazioni e #ASRoma insieme per la prossima stagione! 🐺 Il gruppo assicurativo con sede nella Capitale diventa Insurance Partner del Club 📄 https://t.co/QzOyLAoaUd pic.twitter.com/2bl9wlk4Ft — AS Roma (@OfficialASRoma) August 11, 2023

L’Amministratore Delegato di HDI Assicurazioni Roberto Mosca è orgoglioso della nuova partnership: “Questa collaborazione non è solo questione di brand: siamo orgogliosi di poter supportare da oggi uno dei più antichi Club di calcio italiani”.

Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell’AS Roma, ha dichiarato: “HDI e AS Roma condividono un’eredità che risale a quasi un secolo fa e una prospettiva che guarda al futuro. HDI fa parte di uno dei più grandi gruppi assicurativi al mondo, presente in oltre 200 Paesi con più di 24.000 dipendenti. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con un marchio che ha radici profonde in Italia, ma è parte di un network di livello globale”.

Il marchio HDI sarà presente fisicamente in campo in occasione delle partite di Campionato e di Coppa Italia, attraverso led a bordocampo e maxischermi.