Accordo chiuso, Matic lascia la Roma: le cifre dell’affare

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni sul futuro di Matic sono clamorose: il serbo nelle prossime ore partirà alla volta della Francia.

Una delle telenovelas in casa Roma si è chiusa proprio in questi minuti. Con un vero e proprio blitz, il Rennes ha praticamente definito la trattativa per il passaggio di Matic in Ligue 1.

Il centrocampista serbo approderà nella compagine rossonera a fronte di una valutazione complessiva di 3 milioni di euro, bonus inclusi. Il calciatore, che non ha preso parte alla spedizione che ha raggiunto Tirana per disputare l’amichevole in programma con il Partizani, è pronto a volare in Francia per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul nuovo contratto. Il Rennes ha messo sul piatto un biennale con opzione per un’altra stagione; il corteggiamento del club francese, come confermato dallo stesso Genesio, alla fine ha dato i suoi frutti.

Matic saluta la Roma, ma i giallorossi non perdono tempo. Tiago Pinto, infatti, ha intensificato i contatti con il Psg per Paredes e spera di chiudere il cerchio in tempi brevi. Da non escludere, infatti, che con il club francese la quadra possa essere trovata sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Porte girevoli in casa giallorossa; oltre a Paredes, infatti, in orbita Roma continua ad esserci anche Renato Sanches, per il quale, però, non è stato ancora trovato l’accordo con il Psg, che potrebbe dare il via libera all’operazione in prestito con diritto di riscatto.