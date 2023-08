Accordo UFFICIALE: la Roma non aspettava altro

Calciomercato Roma, la definizione ufficiale della trattativa e i possibili risvolti in casa giallorossa. Ecco tutti i dettagli.

Ore piuttosto movimentate in casa Roma. I giallorossi sono molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite. A calamitare l’attenzione mediatica è soprattutto il futuro di Matic, con il serbo che è pronto a volare in Ligue 1 per apporre la firma sul nuovo contratto con il Rennes.

A questo punto Pinto dirotterà le sue attenzioni su Leandro Paredes, per il quale potrebbe essere intavolata una trattativa a titolo definitivo con il Psg. Il tutto non trascurando l’evolvere della situazione in attacco, con la candidatura di Duvan Zapata che nelle ultime ore ha scalato le gerarchie ed è balzato in pole position nella lista dei desideri della Roma. Sul fronte cessioni, però, arriva un’altra novità degna di nota per i capitolini.

Calciomercato Roma, cessione Under: ecco quanto incassano i giallorossi

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il Fenerbahçe ha reso noto l’acquisto a titolo definitivo di Cengiz Under. Al termine di una trattativa che si stava protraendo da diverse settimane, dunque, l’esterno offensivo turco è pronto ad approdare in patria.

Under si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto. Notizia che chiama in causa anche la Roma, visto che i giallorossi detengono il 20% sulla rivendita di Under. Nelle scorse ore si vociferava di una fumata bianca raggiunta per circa 15 milioni di euro: qualora le cifre dovessero essere confermate, nelle casse della Roma andrebbero circa 3 milioni di euro. Vi forniremo dettagli più specifici quando saranno pubblicati i comunicati ufficiali in questione.