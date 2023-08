Calciomercato Roma, 30 milioni per il bomber bianconero: spunta l’ennesima trattativa dell’estate con protagonista Tiago Pinto.

Mancano otto giorni all’inizio del campionato di Serie A e la Roma non ha ancora trovato il sostituto dell’infortunato Tammy Abraham. Con Andrea Belotti già a disposizione, sperando che il rendimento del “Gallo” sia di gran lunga migliore a quello dello scorso campionato in cui è rimasto addirittura a secco di gol, la Roma non può naturalmente permettersi di spendere cifre folli altrimenti si ritroverebbe con tre attaccanti quando Abraham rientrerà dall’infortunio.

Tiago Pinto ha cercato l’occasione migliore sul mercato ma le trattative per l’attaccante sono diventate un vero e proprio calvario per i tifosi della Roma. Tanti nomi accostati, nessuna trattativa in porto. I casi più eclatanti sono quelli relativi ad Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, senza contare poi Marcos Leonardo e il fallito blitz last minute per Lucas Beltran.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è stato un altro bomber avvicinato da Tiago Pinto, con la trattativa però subito interrotta.

Calciomercato Roma, l’Udinese ha chiesto 30 milioni per Beto

La Roma aveva infatti chiesto all’Udinese informazioni sull’attaccante venticinquenne Beto e i bianconeri hanno sparato altissimo chiedendo addirittura 30 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra spropositata che ha fatto subito scappare Tiago Pinto.

A maggior ragione dopo le tante trattative finite male la soluzione più probabile relativa al tormentone del sostituto di Abraham sembra portate all’ingaggio in prestito di Duvan Zapata dall’Atalanta.

I bergamaschi vogliono 3 milioni per il prestito più 7 per l’obbligo di riscatto condizionato al 40% delle presenze e bonus legati al rendimento. Tiago Pinto sta giocando al ribasso, ma non può perdere troppo tempo perché il campionato sta per iniziare e Mourinho ha già detto che la Roma è in ritardo.

Dopo avere monetizzato con la cessione di Ibanez i tifosi speravano in qualche acquisto immediato da parte dei giallorossi, ma ci sarà da pazientare ancora.