Calciomercato Roma, tentazioni Premier: doppio allarme Pinto

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti sui possibili risvolti di alcune delle trattative monitorate con attenzione da Tiago Pinto.

Alla luce della chiusura del Santos in merito alla possibile cessione di Marcus Leonardo, che per adesso non sembra ancora definitiva, la Roma per puntellare il suo attacco ha dirottato immediatamente le sue attenzioni su Dusan Zapata.

Con l’Atalanta l’accordo di massima è sempre più vicino e dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, tutto lascia presagire che la fumata bianca possa essere trovata in tempi relativamente brevi. Forte della volontà del calciatore, Pinto si appresta a chiudere la trattativa per l’acquisto di un attaccante che per caratteristiche si sposa molto bene con le esigenze tecnico-tattiche di José Mourinho. Tuttavia le mosse del GM della Roma non sono finite qui. Tra gli obiettivi dei capitolini figura anche un restyling ragionato della zona nevralgica del campo. Sotto questo punto di vista il profilo più caldo continua ad essere quello di Renato Sanches; l‘accordo con il Psg è sempre più vicino, ma per adesso la fumata bianca definitiva non si è ancora materializzata.

Calciomercato Roma, ‘tentano’ Paredes e Renato Sanches in Premier League: gli ultimi sviluppi

Allo stesso tempo, però, la Roma segue con ansia l’evolvere della situazione legata a Nemanja Matic. In caso di addio del centrocampista serbo, seguito dal Rennes per stessa ammissione di Genesio, il solo acquisto di Renato Sanches potrebbe non bastare. Da qui i sondaggi della Roma per Leandro Paredes, per il quale il Psg sarebbe pronto ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, sia Renato Sanches che Paredes potrebbero fare gola anche ad alcuni club di Premier League. Come evidenziato dal Daily Express, infatti, non è escluso che il Chelsea faccia un tentativo per Paredes; Pochettino, infatti, sarebbe felice di aggiungere un suo connazionale in rosa, per rinforzare un reparto che difetta in termini di esperienza e personalità. Ma non basta. Il Manchester United, dal canto suo, potrebbe fare un tentativo per Renato Sanches: Ten Hag sarebbe infatti incuriosito dalle qualità del centrocampista lusitano, che ha faticato e non poco a mettere in mostra tutto il suo potenziale all’ombra della Tour Eiffel. Per adesso sia l’accostamento Paredes-Chelsea che il possibile binomio United-Renato Sanches sono mere suggestioni; staremo a vedere cosa succederà.