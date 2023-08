El Shaarawy-Belotti, la Roma non sbaglia e stende il Partizani 2-1

El Shaarawy- Belotti, la Roma nonostante il calo sul finale non sbaglia e riesce a portare a casa la vittoria: Partizan battuto 2-1

La Roma si appresta a chiudere il cerchio delle amichevoli estive con la gara in trasferta contro il Partizan di Tirana. Dopo il caloroso benvenuto in terra albanese in occasione della finale di Conference League dello scorso anno i giallorossi tornano a Tirana per disputare l’ultima amichevole di questo precampionato, ricevendo lo stesso affetto di un anno fa, con le immagini diventate virali dell’arrivo degli uomini di Mourinho.

Le ultime uscite avevano messo sotto i riflettori la tenuta difensiva, con i nuovi acquisti Ndicka e Kristensen protagonisti di alcuni errori che andranno certamente evitati in vista della ripresa del campionato.

La Roma dimostra da subito di essere in partita, grazie a due degli uomini più in forma di questa preparazione, ovvero El Shaarawy e Belotti, che sta ritrovando piano piano il feeling con il gol. Il Gallo risulta infatti spesso nel tabellino dei marcatori, e questo lascia ben sperare tifosi e allenatore, visto che nella passata stagione a mancare sono stati proprio i gol degli attaccanti, con l’ex Torino che non è mai riuscito a trovare la via della rete nel corso dello scorso campionato, sbagliando un rigore proprio contro la sua ex squadra sotto la curva sud.

El Shaarawy-Belotti, la Roma batte il Partizan 2-1

La Roma ha provato a chiudere il discorso nel primo tempo, grazie alle reti del Faraone e del Gallo Belotti, che hanno permesso di andare a riposo sul risultato di 2-0 in favore degli uomini di Mourinho. Ritmi di gioco abbastanza intensi con i giallorossi che, consapevoli della superiorità a livello tecnico, e dei due gol nella prima mezz’ora di gioco sono riusciti ad imporsi sugli avversari.

Nella ripresa c’è stato un netto calo delle prestazioni, con la squadra che ha provato a gestire il risultato, peccando ancora una volta di disattenzione nel finale. Al minuto 85 infatti il Partizan si rifà sotto, e trova il gol che dimezza lo svantaggio e che costringe la squadra a riprendere in mano il pallino del gioco dopo aver concesso qualcosa di troppo agli avversari.

Il confronto ha offerto buone indicazioni soprattutto nella prima frazione di gioco per la Roma. Oltre alla solita verticalità, infatti, i giallorossi hanno denotato una buona qualità nel palleggio, che ha permesso agli uomini di Mourinho di trovare vie di passaggio interessanti.