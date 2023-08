Erede Matic a titolo definitivo: la Roma ha rotto gli indugi

Calciomercato Roma, le voci riguardanti il possibile addio di Matic cambia le strategie di Tiago Pinto. Il GM giallorosso ha fatto la sua mossa per l’erede del serbo.

Oltre al restyling del reparto offensivo, in queste ore la Roma sta lavorando con molta attenzione anche sulle mosse in mediana. Renato Sanches, infatti, non è l’unico profilo finito nella lista dei desideri dei giallorossi, che un po’ inaspettatamente devono far fronte all’evolvere della situazione legata a Nemanja Matic.

Come confermato dallo stesso Genesio, il Rennes fa sul serio per il gigante serbo della Roma. Il club francese ha alzato il pressing per l’ex United e Chelsea e, pur non facendo recapitare ancora un’offerta ufficiale dalle parti di Trigoria, spera di trovare il bandolo della matassa in tempi relativamente brevi. Dal canto suo Matic, alla prese con noie fisiche, non è partito alla volta di Tirana per disputare l‘amichevole che vedrà la Roma affrontare il Partizani. Lo stato attuale delle trattative ha obbligato i giallorossi a guardarsi intorno alla ricerca di nuove soluzioni in mediana. Sotto questo punto di vista la Roma ha sciolto le riserve, puntando dritto il mirino su Leandro Paredes.

Calciomercato Roma, Pinto ha scelto Paredes: cambia la formula con il Psg

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, la Roma ha approfondito i dialoghi con il Paris Saint Germain. I giallorossi, contrariamente a quanto filtrato nelle scorse ore, sono pronti ad intavolare la trattativa con i parigini sulla base di un acquisto a titolo definitivo. Come riferito da calciomercato.it, Pinto è pronto a versare nelle casse del Psg un piccolo indennizzo pur di chiudere l’affare.

Reduce dall’esperienza in prestito alla Juventus, Paredes è legato al Psg da un contratto in scadenza nel 2024. Sondato con molta attenzione dal diversi club turchi, l’argentino ha praticamente spalancato le porte all’ipotesi di un ritorno in Serie A. Oltre alla Roma anche la Lazio monitora il da farsi, ma i giallorossi ora come ora sono passati in pole position e potrebbero impreziosire l’offerta di acquisto da presentare al Psg inserendo all’affare bonus e percentuale sulla futura rivendita. Per Paredes è già pronto un contratto biennale con opzione per un alto anno: manca poco ormai alla resa dei conti definitiva.