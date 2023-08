La Roma chiude tre affari in un colpo solo: accordi imminenti

La Roma si sblocca e finalmente chiude tre affare in un colpo solo: accordi imminenti e Mourinho potrà finalmente avere i rinforzi richiesti

Un mercato difficile quello della Roma, che però era cominciato con i fuochi d’artificio, con gli acquisti lampo di due calciatori del calibro di Aouar e Ndicka, rispettivamente classe 1998 e 1999. Tiago Pinto si era dimostrato bravissimo a gestire al meglio le operazioni in entrata anche con le limitate risorse economiche a disposizione, ma qualcosa poi è cambiato.

La società ha dovuto fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa, vedendosi costretto a far registrare a bilancio 3o milioni di plusvalenze entro il 30 di giugno, obbiettivo al quale Pinto è andato molto vicino, in modo tale da andare incontro soltanto ad una piccola ammenda, senza cedere i titolari, fattore ritenuto fondamentale dall’allenatore.

Adesso però la situazione è stata decisamente più complicata, con tutte le difficoltà del caso per arrivare ai vari obbiettivi prefissati, come Scamacca e Morata, che hanno scelto rispettivamente l’Atalanta e la permanenza a Madrid. Finalmente però, dopo tanta attesa pare che i giallorossi siano finalmente vicini alla chiusura di tre affare, siamo vicinissimi agli accordi che potrebbero consegnare finalmente una rosa più competitiva al mister.

La Roma chiude tre affari in un solo colpo: ultimi dettagli da limare e accordi ad un passo

Sono ore decisive per la chiusura di diversi affari in casa Roma, che potrebbero finalmente placare la rabbia di Mourinho, che ormai attende da tanto, troppo tempo l’acquisto di un centravanti. Sfumati Morata e Scamacca, e con le difficoltà ad arrivare a Marcos Leonardo a causa della volontà del Santos di trattenerlo, Pinto ha dovuto virare su altri obbiettivi.

Uno dei nomi più caldi sulla lista di Tiago Pinto è senza alcun dubbio quello di Duvan Zapata, colombiano in uscita dall’Atalanta. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio i giallorossi sarebbero vicini ad un accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto, con l’Atalanta che chiede 3 milioni come parte onerosa e la Roma che proverà a chiudere a 2, filtra ottimismo che nei prossimi giorni l’affare possa definirsi chiuso definitivamente.

Per il centrocampo invece, sempre secondo il giornalista di Sky, sarebbero imminenti anche gli accordi per Renato Sanches ed il ritorno di Leandro Paredes, rispettivamente in prestito con diritto di riscatto il portoghese, e circa 3-4 milioni di euro l’argentino, anche in questo caso filtra molto ottimismo circa la chiusura in breve tempo, e Mourinho potrà finalmente avere una rosa numericamente quasi al completo.