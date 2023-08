Matic, frattura insanabile: doppio colpo Roma a centrocampo

Calciomercato Roma, oltre alla ricerca dell’attaccante Pinto deve fare i conti con l’addio di Matic: doppio colpo per mettere a posto il centrocampo.

La foto della moglie di Nemanja Matic postata con il Colosseo alle spalle aveva fatto sperato ai tifosi della Roma che le voci di un addio dell’esperto centrocampista serbo fossero infondate. Più passano i giorni e più invece si capisce che c’è qualcosa che non va. Anche ieri infatti Matic non si è allenato con la squadra.

Sono ormai dieci i giorni da cui non lo fa: in corso c’è un incidente diplomatico o – come scrive il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, addirittura una frattura ormai insanabile. Matic ha deciso di trasferirsi in Francia, al Rennes, accettando l’offerta biennale con opzione per un’altra stagione da tre milioni netti.

L’allenatore del Rennes ieri ha confermato l’interesse del club per Matic: “Ho fiducia nei miei dirigenti che stanno lavorando duramente all’operazione. Fino a quando non verrà ufficializzato il tutto, però, non ci si può sbilanciare. Matic è un profilo che abbiamo monitorato anche lo scorso anno. Quando parlo di profilo, parlo di esperienza, di qualità fisica e tecnica. Rientra in quello che abbiamo individuato, ma stiamo sondando anche altri profili”.

Genesio però ancora non ha fatto bene i conti con la Roma proprietaria del cartellino che vuole ricavare una plusvalenza dalla sua cessione. Anche perché con un addio immediato del serbo, la Roma perderebbe i benefici del decreto crescita sul giocatore.

Addio Matico, ecco Sanches e Paredes: doppio colpo dal PSG

Qualora dovesse davvero partire Matic, la Roma avrebbe già pronto il sostituto. Leandro Paredes ha già sentito i suoi amici che vivono a Roma e già trovato una sistemazione. Preferisce il giallorosso della Roma a quello del Galatasaray, che però rispetto a Pinto avrebbe formulato al PSG un ingaggio a titolo definitivo e non in prestito.

La volontà di Paredes e i buoni rapporti con il PSG dovrebbero comunque bastare per chiudere l’affare insieme a quello di Renato Sanches. Per il centrocampista portoghese non sembrano esserci più dubbi: arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.