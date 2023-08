Mourinho toglie Aouar, ma la Roma resta in 10: ecco cosa è successo

Roma-Partizani, Mourinho toglie dal campo Aouar ma i giallorossi restano in 10. Ecco cosa è successo

Si stanno disputando proprio in questi minuti gli ultimi minuti di Roma-Partizani. L’amichevole arride ai giallorossi, capaci di portarsi sul doppio vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alle reti di El Shaarawy e Belotti. Dopo una partenza sprint, la compagine di Mourinho ha abbassato fisiologicamente il ritmo, prestando il fianco al ritorno degli albanesi che hanno accorciato le distanze su rigore.

Infarciti di cambi, i giallorossi hanno badato a risparmiare energie nella seconda frazione di gioco. I padroni di casa, però, hanno spesso alzato troppo il piano dell’agonismo. Soprattutto nell’ultima mezz’ora, infatti, diversi interventi in ritardo dei centrocampisti e dei difensori del Partizani hanno alimentato il dissenso di José Mourinho, che dopo aver protestato con la panchina avversaria, ha deciso di togliere dal campo Aouar. L’ex Lione, protagonista di una buona prova, era stato ‘bersagliato’ da interventi in ritardo del Partizani. Motivo per il quale il tecnico portoghese, alla luce dell’ormai imminente esordio in campionato, ha deciso di togliere dal campo Aouar, sebbene avesse esaurito i cambi. Alla base della scelta di Mourinho, dunque, c’è stato solo il tentativo di preservare il suo centrocampista: non sono stati segnalati problemi di natura fisica.