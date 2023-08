Partizani Tirana-Roma: dove vederla in tv e le ultime su Dybala

Partizani Tirana-Roma: ultima amichevole prima dell’esordio in campionato. Dove vederla in tv e la probabile formazione giallorossa.

La Roma torna a Tirana all’Arena Kombetare un anno e 79 giorni dopo il trionfo in Conference League. E lo fa in amichevole contro il Partizani Tirana, alle ore 20:00 (con diretta tv su Sky Sport) per preparare al meglio l’esordio in campionato di domenica 20 agosto contro la Salernitana.

Una partita in cui José Mourinho, che non sarà in panchina per squalifica, non avrà a disposizione per lo stesso motivo Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. L’argentino tra l’altro, uscito per un piccolo guaio ai flessori nella precedente amichevole persa col Tolosa, poco dopo avere segnato un bellissimo gol su punizione, non sarà presente a Tirana.

In questi ultimi sei giorni la Joya non si è allenata con il gruppo, ma si sta preparando per fare regolarmente il suo esordio nella seconda di campionato contro il Verona.

Partizani Tirana-Roma, la probabile formazione giallorossa

L’allenatore della Roma José Mourinho dovrebbe schierare una formazione molto simile a quella che poi scenderà in campo alla prima di campionato contro la Salernitana. Davanti a Rui Patricio ci saranno molto probabilmente Mancini, Smalling e Llorente, in vantaggio su Ndicka apparso in ritardo di condizione nelle prime uscite stagionali. Prove non sufficienti che hanno preoccupato un po’ i tifosi giallorossi. Partito Ibanez, si spera in un rodaggio più veloce da parte del difensore ex Eintracht Francoforte.

In mezzo al campo ci saranno Bove, Cristante e Aouar (vista la squalifica di Pellegrini alla prima di campionato), Kristensen o Celik a destra con il ballottaggio Zalewski-Spinazzola a sinistra. In attacco dovrebbero agire El Shaarawy e Belotti: di alternative del resto, a parte Solbakken, ce ne sono poche in attesa di novità dal calciomercato riguardanti in modo particolare Marcos Leonardo e Duvan Zapata.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. In panchina: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Spinazzola, Pellegrini, Pagano, Alessio, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

DIRETTA TV: Sky Sport Summer (canale 201) ore 20:00