Roma ‘avvisata’, Zapata in lista: comunicazione UFFICIALE

Nelle ultime ore a tenere banco in casa Roma sono le voci riguardanti l’acquisto del nuovo bomber. Intrigo Zapata: ecco l’ultima nota ufficiale.

Con il campionato ormai alle porte, gli ultimi test amichevoli ricoprono un ruolo di nevralgica importanza. Ne sa qualcosa la Roma, che questa sera a Tirana se la vedrà con il Partizani, in un impegno che servirà non solo a collaudare la tenuta fisica degli uomini di Mourinho, ma anche ad oliare i meccanismi in vista dei prossimi impegni ufficiali.

A calamitare l’attenzione mediatica, però, sono anche e soprattutto le voci di calciomercato. Non è un mistero, infatti, che le attenzioni di Tiago Pinto siano rivolte soprattutto all’acquisto di (almeno) un attaccante. Nelle ultime ore il profilo di Duvan Zapata è ritornato prepotentemente d’attualità, al punto che si vocifera che l’intesa di massima tra Atalanta e Roma possa concretizzarsi in tempi relativamente brevi. Tuttavia la decisione di Gasperini in vista dell’amichevole contro la Juventus in programma questa sera può fornire un’altra chiave di lettura della situazione.

Il tecnico dell’Atalanta, infatti, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera che vedrà i nerazzurri opporsi alla Juventus. Nel novero dei convocati figura anche Duvan Zapata. Staremo a vedere se l’attaccante colombiano partirà dall’inizio o dalla panchina. Nel tam tam di indiscrezioni che stanno rimbalzando senza soluzione di continuità, però, quello della ‘Dea’ potrebbe essere un messaggio inviato alla concorrenza. Di seguito tutti i convocati dell’Atalanta: