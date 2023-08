Calciomercato Roma, trovato l’accordo fino al 2025: conto alla rovescia per l’annuncio ufficiale e la firma sul nuovo contratto.

Domani inizia ufficialmente la settimana che porterà la Roma a giocare la prima partita del nuovo campionato di Serie A, domenica 20 agosto alle 18:30 contro la Salernitana. Sarà importante iniziare la stagione con il piede giusto, ma le insidie non mancheranno. L’allenatore José Mourinho non sarà in panchina per squalifica e per lo stesso motivo non ci saranno Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala.

Lo Special One inoltre potrebbe avere dei nuovi rinforzi necessari per iniziare la nuova stagione soltanto nel corso di questa settimana. Dopo la rottura improvvisa con Nemanja Matic, serve infatti un altro centrocampista ed è avviatissima la trattativa per riportare in giallorosso l’argentino Leandro Paredes.

Calciomercato Roma, accordo con Paredes fino al 2025 con opzione per un altro anno

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino di TyC Sports César Luis Merlo, la Roma in attesa di chiudere l’affare con il PSG avrebbe già trovato l’accordo con il centrocampista. Il contratto che legherà Paredes alla Roma sarà fino al 2025, con anche l’opzione per un altro anno.

Reduce da una stagione abbastanza deludente alla Juventus, i tifosi della Roma sperano di ammirare nuovamente quel calciatore ammirato nella prima esperienza in giallorosso in modo particolare nella stagione 2016/2017.