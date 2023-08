Addio UFFICIALE a Mancini: dimissioni da CT dell’Italia

Ultim’ora clamorosa che sconvolge il calcio italiano, a meno di una settimana dalla partenza della nuova Serie A. Roberto Mancini si è dimesso da commissario tecnico della nazionale italiana. Meno di sette giorni separano la Serie A dall’esordio stagionale ed arriva una notizia che coglie di sorpresa tifosi ed appassionati calcistici in giro per lo stivale. Roberto Mancini non è più il commissario tecnico dell’Italia, l’allenatore marchigiano ha rassegna le proprie dimissioni alla federazione in queste ore. Il tecnico era alla guida della Nazionale azzurra dal 2018 e lascia dopo la finale di Nations League persa contro la Spagna. Ecco il comunicato ufficiale dopo le dimissioni dell’ormai ex commissario tecnico azzurro.

Roberto Mancini ha rassegnato le proprie dimissioni. zurro ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori, non fosse altro che per le tempistiche. Pochi giorni fa lo stesso Roberto Mancini aveva ricevuto maggiori poteri dalla Federazione, il tecnico di Jesi era stato scelto infatti come coordinatore di tutte le Nazionali, dall’Under 20 alla maggiore.

Clamoroso Italia, Roberto Mancini si dimette da CT: il comunicato ufficiale

In queste ore invece c’è stato il cambio di rotta repentino, che ha portato Roberto Mancini a rassegnare le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale italiana. Ecco il comunicato ufficiale della FIGC.