Bufera turca, affare da 20 milioni: la Roma è ancora in gioco

Bufera turca, l’affare potrebbe ancora andare in porto per circa 20 milioni di euro, la Roma non si arrende ed è ancora in corsa

Continua il duro lavoro del gm giallorosso Tiago Pinto, che si vede costretto a fare gli straordinari per cercare di accontentare le richieste dell’allenatore José Mourinho. La mancanza di liquidità per gli acquisti ha decisamente complicato i piani del portoghese, al quale il mister aveva chiesto di completare la rosa entro la fine del ritiro in Portogallo, cosa che invece ad oggi non è ancora successa.

La squadra ha perso addirittura uno dei titolarissimi, ovvero Roger Ibanez, che lascia la capitale per andare in Arabia per oltre 30 milioni di euro. La somma del suo trasferimento sarebbe dovuta essere reinvestita per consegnare a Mourinho il tanto agognato attaccante, ma le trattative faticano ancora a decollare.

Come se non bastasse la Roma dovrà intervenire anche su centrocampo e difesa, con Renato Sanches che sembra essere ancora il favorito, mentre con l’addio di Matic avvenuto nelle ultime ore il favorito per sostituirlo potrebbe essere Paredes, che sembrerebbe aver gradito un ritorno nella capitale.

Tiago Pinto continua a sondare diversi nomi per ogni reparto, uno in particolare nelle ultime ore sta attirando l’attenzione, con l’affare che si sta per chiudere per circa 20 milioni di euro e la Roma è ancora in gioco.

Bufera Turca, si chiude a 20 milioni: la Roma è ancora in gioco

Con l’imminente addio di Nemanja Matic la società si vede costretta a sondare anche altri obbiettivi per il centrocampo. Il serbo ha decisamente messo nei guai la squadra di Mourinho, che a pochi giorni dall’inizio del campionato ha sempre meno uomini a disposizione dopo aver salutato anche Ibanez.

Tra i tanti nomi sondati per sostituirlo il primo è quello di Leandro Paredes, al quale pare esser gradito il ritorno nella capitale, ma non è l’unico nome seguito dai giallorossi.

Tiago Pinto ha sempre monitorato la pista che porterebbe a Tanguy Ndombele, fresco di addio al Napoli in cerca di una nuova sistemazione.

🚨⚪️🔵🇫🇷 #PL | ◉ Fenerbahçe and Galatasaray are pushing to sign Tanguy Ndombele from Tottenham. ◉ Both proposed around 10M€. Tottenham want 20M€. For the moment, Ndombele is not interested. W @DahbiaHattabi https://t.co/jW5H2YiP7w pic.twitter.com/IP767XKMZ5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 12, 2023

Secondo quanto riporta Santi Aouna il centrocampista francese sarebbe conteso tra Galatasaray e Fenerbache, che sperano di ingaggiarlo pagando il suo cartellino circa 10 milioni di euro, ma il Tottenham ne chiede 20. Per il momento il calciatore non sembrerebbe interessato al trasferimento, tuttavia un’importante offerta di ingaggio potrebbe far cambiare idea all’ex Napoli.