Calciomercato Roma, affare da 12 milioni più bonus: closing imminente

La Roma si appresta a definire un’altra trattativa in entrata: la formula del trasferimento è stata già decisa. Ecco le cifre dell’operazione.

Con il focus sempre puntato sull’inevitabile restyling offensivo, la Roma sta intanto chiudendo affari importati per rimpolpare il suo centrocampo. Dopo aver dato il via libera a Matic, che nelle prossime ore si legherà ufficialmente al Rennes, i giallorossi hanno virato con decisione su Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino, per il quale la Roma verserà un indennizzo dal valore di circa 5 milioni di euro nelle casse del Psg, è atteso nella Capitale a stretto giro di posta per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto con i capitolini. Il doppio accordo con il club francese e l’entourage del calciatore è stato trovato: Paredes ha detto sì alla proposta della Roma che ha messo sul piatto un’offerta biennale con opzione per un’altra stagione. Nel frattempo Tiago Pinto si appresta a chiudere un’altra trattativa con il Psg.

Calciomercato Roma, trattativa per Renato Sanches in chiusura: cifre e dettagli dell’affare

I contatti sempre più frequenti hanno portato all’apertura definitiva dei Campioni di Francia in carica anche sul fronte Renato Sanches. Il portoghese, che aveva già accettato l’offerta della Roma, salvo clamorosi colpi di scena sarà acquistato dai giallorossi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni.

Nello specifico, secondo quanto riferito da footmercato.net, nel caso in cui Renato Sanches dovesse disputare 30 gare ufficiali della Roma, i capitolini saranno obbligati a versare 12 milioni di euro più bonus nelle casse del Psg. La strada è ormai spianata e il traguardo d’arrivo ormai ad un passo. Dopo un lungo lavoro ai fianchi, dunque, un’altra telenovela della calda estate di mercato della Roma sta per giungere al capolinea. Pinto è sempre più vicino a Renato Sanches: il via libera definitivo è atteso già nei prossimi giorni.