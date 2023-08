Conto alla rovescia Paredes: la data del suo sbarco a Roma

Dall’Argentina arrivano importanti aggiornamenti sullo stato avanzato della trattativa per il ritorno di Leandro Paredes alla Roma.

Il cerchio sta per chiudersi. Dopo la definizione della trattativa tra Roma e Rennes per Nemanja Matic, che in serata è atteso in Francia dove si sottoporrà alle visite mediche di rito nel corso delle prossime ore, i giallorossi hanno serrato i tempi per definire l‘affare Paredes.

Con il Psg l’accordo è già stato impostato sulla base di una valutazione totale che, tra parte fissa ed eventuali bonus, dovrebbe attestarsi sui 5 milioni di euro. La Roma acquisterà l’ex centrocampista della Juventus a titolo definitivo, con l’argentino che è pronto a firmare un contratto biennale con opzione per un altro anno. Le parti hanno trovato l’accordo in tempi relativamente brevi con la Roma che ha reagito subito all’improvvisa decisione di Matic. Dall’Argentina, inoltre, trapelano altri dettagli importanti.

Calciomercato Roma, Paredes atteso in Italia entro 48 ore: le ultime dall’Argentina

Secondo quanto evidenziato da Tyc Sports, infatti, Paredes potrebbe arrivare in Italia già nella giornata di domani, comunque entro e non oltre 48 ore. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli per definire in tutti i suoi aspetti una trattativa che vede il suo traguardo finale ormai ad un passo.

Solo mere formalità, dunque, separano Paredes dal clamoroso ritorno alla Roma. La trattativa che porterà il centrocampista argentino a rivestire la maglia giallorossa è nata sottotraccia ed è letteralmente ‘deflagrata’ nelle ultime ore. Paredes-Roma, è ormai solo questione di ore: lo sbarco dell’argentino in Italia potrebbe avvenire già domani o comunque non oltre la giornata di Ferragosto.

Quella per Paredes, però, non è l’unica trattativa che la Roma sta ultimando con il Psg. Viaggia a vele spedite anche l’affare Renato Sanches, con il lusitano che ha già detto sì alla proposta messa sul piatto dai giallorossi. Il mercato della Roma è letteralmente esploso: si prospettano ore che definire bollenti sarebbe solo un eufemismo.