Gasperini punta ancora su Zapata nonostante le insistenti voci sulla sua cessione, l’allenatore manda un messaggio chiaro alla Roma

Ancora tante, troppe incognite intorno alla Roma di Mourinho, che ancora oggi naviga in alto mare sul fronte mercato. Per ora la squadra sembrerebbe essere nettamente indebolita, con le cessioni di due perni fondamentali come Roger Ibanez e Nemanja Matic, che si trasferiranno rispettivamente in Arabia e in Francia.

Sebbene la difesa resti ancora un reparto molto affidabile, con l’innesto di Ndicka a sostituire il brasiliano, il problema vero resta a centrocampo e attacco, dove i giallorossi hanno gli uomini contati, anzi nel caso dell’attaccante l’unico centravanti di ruolo resta il Gallo Belotti, sul quale però Mourinho non nutre molta fiducia, anche a causa del fatto che lo scorso campionato non è mai riuscito a trovare la via del gol.

L’acquisto di una punta doveva rappresentare una priorità per società e allenatore, ma fin ora Tiago Pinto ha dovuto cancellare uno dopo l’altro i nomi sulla sua lista senza mai riuscire a piazzare l’affondo decisivo, come nel caso di Scamacca e Morata, con il primo che si unirà all’Atalanta, mentre lo spagnolo ha da poco rinnovato con l’Atletico, snobbando, di fatto, la Roma. C’è una buona probabilità che venga chiusa a breve la trattativa per portare nella capitale Duvan Zapata, ma l’allenatore neroazzurro potrebbe bloccare tutto dopo le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Gasperini punta su Zapata e manda un chiaro messaggio alla Roma

Il colombiano Duvan Zapata dunque pare essere uno dei principali obbiettivi per rinforzare l’attacco a disposizione di José Mourinho. La trattativa con l’Atalanta procede a piccoli passi verso l’accordo, e filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, tuttavia la Roma deve fare i conti con Giampiero Gasperini, il quale potrebbe non essere così d’accordo con quello che si pensa sul colombiano:

“Io tengo a sottolineare solo che è molto forte. È vero che ha avuto degli infortuni, ma come tutti gli attaccanti in un calco duro. L’anno scorso è stato solo sfortunato, nelle ultime giornate stava facendo bene. Adesso è recuperato e forte, poi la società deciderà cosa fare“. Poi il pensiero sul mercato si fa più ampio: “In attacco non sono entrati Muriel e Cambiaghi, ma abbiamo dei numeri. Zapata viene spacciato per finito per gli infortuni ma non è così, anche Scamacca e Touré hanno avuto infortuni. Zapata è un giocatore a posto e lo ha dimostrato stasera.”

L’allenatore bergamasco ritiene il colombiano ancora un calciatore in grado di fare la differenza, ma soprattutto integro fisicamente. Queste parole sono un chiaro messaggio alla Roma, che dovrà dunque cercare di sbrigarsi nel venire incontro alle richieste dei bergamaschi, per non rischiare di dover cancellare un altro nome dalla famosa lista del gm Tiago Pinto.