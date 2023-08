Matic sbarcato a Rennes: affare chiuso con ‘giallo’ finale

Nemanja Matic ha scelto il Rennes: il centrocampista serbo è sbarcato in città per sottoporsi alle visite mediche. Dalla Francia, però, emerge un clamoroso retroscena.

Il domino dei centrocampisti in casa Roma è partito. Alla decisione di Matic di sposare il progetto del Rennes, infatti, è seguita la reazione immediata dei giallorossi, in procinto di chiudere la doppia operazione con il Psg per Renato Sanches e Paredes.

L’ex metronomo dello United è volato in Francia per sottoporsi alle visite mediche di rito. Dopo aver accettato convinto il calciatore mettendo sul piatto un contratto biennale, i rossoneri hanno trovato l’accordo con la Roma sulla base di una valutazione complessiva di 3 milioni di euro bonus inclusi. I bretoni sono riusciti a chiudere positivamente l’affare nonostante un tentativo di inserimento last minute del Paris Saint Germain.

Calciomercato Roma, Matic sbarcato a Rennes: il Psg ha tentato il blitz last minute

A svelare questo interessante retroscena è stato footmercato.net. Secondo quanto evidenziato dalla fonte francese, infatti, tramite un intermediario il Psg ha provato a sondare la situazione per capire la fattibilità di un eventuale affare. L’operazione Matic-Rennes, per, era ormai stata definita in tutti i suoi aspetti dopo che era arrivato anche il via libera da parte della Roma.

Il blitz del Paris Saint Germain è dunque andato a vuoto, con i parigini che intanto stanno perfezionando con la Roma il doppio affare Renato Sanches-Paredes. Dal canto suo Matic ha lasciato Roma nel pomeriggio e in serata è atterrato a Rennes, salutato dal calore dei suoi nuovi tifosi. Le visite mediche e l’ufficialità dell’affare sono attese a stretto giro di posta.