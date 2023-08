Mourinho scagionato da Chiffi: “Non lo giudico”

Mourinho scagionato da Chiffi dopo il brutto episodio che li ha visti protagonisti lo scorso campionato, l’arbitro ammette: “Non lo giudico”

José Mourinho ormai lo conosciamo tutti, il portoghese ha un carattere probabilmente difficile, dovuto però alla sua grande fame di successi, che anno dopo anno non è ancora scemata. Purtroppo è capitato spesso che si lasci andare ad episodi spesso troppo sopra le righe, per i quali poi ci rimette in prima persona, come quanto avvenuto con l’arbitro Chiffi in occasione di Monza-Roma dello scorso 3 maggio, quando lo Special One rivolse parole pesanti verso il direttore di gara Chiffi:

“Questo risultato si adatta al peggior arbitro che ho avuto in carriera e ne ho avuto tanti di scarsi. Io penso che l’arbitro non ha avuto grandi influenze sul risultato, ma è dura giocare con lui: tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco all’ultimo minuto”.

Queste dichiarazioni non passarono inosservate, soprattutto a causa del comportamento della panchina giallorossa, che spesso si è resa protagonista di episodi discutibili. Per Mourinho è arrivata la squalifica, ma a scagionarlo è lo stesso Chiffi, ecco le sue dichiarazioni.

Mourinho, l’arbitro Chiffi torna sul Portoghese: “Non lo giudico”

Decisamente un brutto episodio quello che ha coinvolto in prima persona il tecnico della Roma José Mourinho, che paga ancora una volta la sua esuberanza, soprattutto verso i direttori di gara. Il fatto avvenne a seguito di Monza-Roma, quando secondo lo Special One l’arbitraggio di Chiffi non è assolutamente stato a livello della partita giocata.

Per il portoghese è arrivata dunque la squalifica, ma è proprio Chiffi, che è voluto tornare dell’ormai famoso sfogo del portoghese:

“Mourinho è un grandissimo allenatore, la sua storia parla per lui e non sta a me giudicarlo. In campo si può essere in disaccordo, ma se l’arbitro pure con l’ausilio del quarto uomo si rende conto delle proteste deve arrivare il provvedimento. Essere criticati fa parte del nostro mestiere, quella vicenda non mi ha tolto il sonno. Se fosse successo una decina di anni fa, appena arrivato, non ci sarebbe stata l’esperienza tale per gestire certe situazioni”.