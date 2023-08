Reazione a catena Kolo Muani: la Roma gli dice definitivamente addio

Reazione a catena Kolo Muani, la Roma si vede costretta a dire definitivamente ad uno dei suoi principali obbiettivi di mercato

Arrivati a ridosso dell’inizio della nuova stagione aumentano le incognite intorno alla Roma di Mourinho. All’inixio sembrava che i giallorossi potessero reinserirsi prepotentemente nella corsa al quarto posto, soprattutto grazie alla partenza sprint del calciomercato, che ha visto arrivare calciatori giovani e di livello.

Aouar e Ndicka erano seguiti da molti club in Europa, ma alla fine Tiago Pinto è stato bravissimo a battere la concorrenza, in particolare sul difensore ex Francoforte. Su Ndicka infatti ci fu un tentativo di inserimento del Milan, ma i giallorossi hanno alzato l’offerta al giocatore, in modo tale da far fuori completamente i rossoneri.

Alla fine però, con due titolari che hanno già detto addio (Ibanez e Matic), e senza l’acquisto di un attaccante la rosa non può che esserne uscita indebolita, e sono cominciate ad arrivare le prime critiche verso la nuova proprietà americana.

Come se non bastasse Tiago Pinto si vede costretto a dare l’addio definitivo ad uno dei suoi obbiettivi, a causa della reazione a catena dovuta dall’imminente cessione del giovane talento francese Kolo Muani, che a breve dovrebbe lasciare la Germania.

Reazione a catena Kolo Muani: addio definitivo alla Roma

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che nonostante la tanta fatica ancora non è riuscito a soddisfare le richieste di Mourinho per quanto riguarda il centravanti, ruolo che doveva essere la priorità del mercato giallorosso. La lista di Tiago Pinto ha visto i principali nomi essere depennati uno dopo l’altro, Da Scamacca a Morata, fino a Marcos Leonardo, le limitate risorse economiche a disposizione non hanno permesso alla società di venire incontro alle richieste dei club ed i principali affari sono così sfumati.

Un altro nome su quella lista rischia di essere definitivamente cancellato, ovvero quello di Hugo Ekitiké, giovane attaccante francese del Psg che, stando a quanto riporta Patrick Berger, sarebbe uno dei principali candidati per sostituire Kolo Muani al Francoforte, dopo che quest’ultimo ha trovato l’accordo per il trasferimento al Psg.

#SGE – Paris Saint-Germain pushing very hard to sign Randal Kolo Muani (24/🇫🇷). Eintracht already preparing for a departure of the top striker. The German club does not have the biggest hopes anymore to keep Kolo Muani, sources telling us. Hugo Ekitiké (PSG) and Elye Wahi… — Patrick Berger (@berger_pj) August 11, 2023

I giallorossi dunque si apprestano a salutare un altro dei loro obbiettivi, con la speranza che Pinto riesca a chiudere in tempi brevi per l’arrivo di Duvan Zapata dall’Atalanta per arrivare all’inizio del campionato con ogni tassello nella sua posizione.