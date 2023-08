Salernitana in emergenza prima della Roma, Paulo Sousa: “Ne mancano sette”

Salernitana in emergenza in vista della prima di campionato in cui sfiderà la Roma, Paulo Sosa è preoccupato: “Ne mancano sette”

La Serie A è vicina a ripartire e le incognite sulla Roma aumentano di giorno in giorno. Fin ora è stato un mercato difficile quello della Roma, che però era cominciato con i fuochi d’artificio, con gli acquisti lampo di due calciatori del calibro di Aouar e Ndicka, rispettivamente classe 1998 e 1999. Tiago Pinto si era dimostrato bravissimo a gestire al meglio le operazioni in entrata anche con le limitate risorse economiche a disposizione, ma qualcosa poi è cambiato.

I paletti imposti dalla Uefa hanno costretto la società a generare 30 milioni di plusvalenze per non rischiare di andare incontro a sanzioni pesanti, Pinto è andato vicino all’obbiettivo senza indebolire la rosa cedendo i titolari, tuttavia l’allenatore ha comunque perso due dei fedelissimi, ovvero Ibanez e Matic, che approdano rispettivamente in Arabia e in Francia.

Ma la Roma non è l’unica squadra che teme questo inizio di campionato, la Salernitana allenata da Paulo Sousa è in piena emergenza prima dell’esordio stagionale: “Ne mancano sette”

Salernitana, Paulo Sousa chiede rinforzi: “Ne mancano sette”

A pochi giorni dalla fine del calciomercato e dall’inizio del campionato la Roma si ritrova ancora senza un attaccante, un centrocampista ed un difensore centrale. Sostituire Matic non sarà facile, ma Pinto ha già individuato in Paredes il sostituto adatto al serbo, e che può arrivare dal Psg insieme a Renato Sanches.

Per l’attaccante invece pare essersi finalmente sbloccata la trattativa per Duvan Zapata, che alla Roma dovrebbe guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione. Dall’altra parte anche la Salernitana però si trova in una grave crisi, a causa dei mancati innesti arrivati dal mercato, per stessa ammissione di Paulo Sosa.

«Abbiamo bisogno di una punta centrale, due centrocampisti, due esterni alti, un centrale che sappia giocare anche da terzino ma anche di una sottopunta in più. Il presidente e il diesse hanno detto a tutti che la rosa sarà più forte dello scorso anno, mancano diciannove giorni alla fine del mercato e dobbiamo avere fiducia nella società».