Visite mediche e firma UFFICIALE: bancomat Roma

Calciomercato Roma, il comunicato che ufficializza la chiusura dell’affare. Ha già svolto le visite mediche: ecco quanto incasseranno i giallorossi.

Sono ore molto importanti nel quartier generale della Roma. Ad una settimana dall’esordio in campionato contro la Salernitana, José Mourinho si aspetta risposte importanti anche sul mercato. Non a caso le indiscrezioni delle ultime ore vedono i giallorossi recitare un ruolo tutt’altro che banale.

Le attenzioni della Roma sono state rivolte al centrocampo e all’attacco. Dopo aver salutato Matic, i giallorossi hanno affondato il colpo per Paredes, per il quale hanno già raggiunto un accordo di massima con il Psg. I giallorossi, inoltre, stanno definendo con il club parigino anche l’acquisto di Renato Sanches: la fumata bianca con il Psg dovrebbe essere trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Parallelamente Pinto sta provando a stringere i tempi anche con l’Atalanta per chiudere l’operazione Duvan Zapata. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva, ma le sensazioni sono piuttosto positive.

Calciomercato Roma, Under al Fenerbahçe: ora è UFFICIALE

Oltre a definire i prossimi acquisti, però, la Roma osserva con molto interesse anche l’evolvere delle trattative in uscite. Sotto questo punto di vista il comunicato con il quale il Fenerbahçe ha annunciato l’acquisto di Under ‘chiama in causa’ anche la Roma.

Nell’ambito del trasferimento del jolly turco al Marsiglia, infatti, la Roma si assicurò il 20% della futura rivendita del calciatore. Dopo aver ufficializzato l’accordo di massima con il club provenzale già nelle scorse ore, il Fenerbahçe ha reso noto l’acquisto a titolo definitivo di Under. Non sono state rese note le cifre dell’operazione, che comunque dovrebbe essersi chiusa sulla base di una valutazione complessiva di 15 milioni di euro. Ragion per cui dal ritorno di Under in Turchia la Roma dovrebbe incamerare circa 3 milioni di euro. Il calciatore, sbarcato ad Istanbul già nella serata di ieri, ha svolto le visite mediche di rito, apponendo la sua firma sul nuovo contratto.