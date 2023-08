Zapata alla Roma, accordo totale: c’è la data

Zapata alla Roma, c’è finalmente l’accordo totale tra le parti per il trasferimento dell’attaccante colombiano nella capitale

L’acquisto di un attaccante doveva essere l’operazione principale di questa sessione estiva di calciomercato, ma così non è stato. Le difficoltà a livello finanziario in cui riversa il club hanno posto la società sotto la lente d’ingrandimento della Uefa, che ha imposto dei rigidi paletti ai giallorossi.

Fino a quel momento filtrava ottimismo sugli uomini di Mourinho, che nonostante le difficoltà ne stava uscendo con una rosa migliore rispetto a quella dello scorso campionato, ma purtroppo il calciomercato è lungo, e nasconde sempre diverse insidie.

Una delle peggiori è stato senza dubbio l’addio di Matic, che ridimensiona e non poco la mediana giallorossa, che ad oggi ha bisogno di almeno due elementi per essere competitiva.

Per quanto riguarda l’attaccante invece potremmo essere vicini ad un punto di svolta, la Roma infatti avrebbe trovato l’accordo totale per il trasferimento di Duvan Zapata dall’Atalanta, e adesso il colombiano è finalmente atteso nella capitale, dove comincerà la sua nuova avventura alla Roma

Zapata alla Roma, c’è il si del colombiano per il trasferimento

Sono ore caldissime per il passaggio di Duvan Zapata dall’Atalanta alla Roma. Il colombiano era uno degli obbiettivi sulla lista di Tiago Pinto, che è vicinissimo al poter regalare all’allenatore la tanto agognata punta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport Tiago Pinto, che non è volato a Tirana con la squadra, avrebbe ottenuto il si al trasferimento da parte dell’attaccante, e adesso è pronto a sposare la causa giallorossa.

Sono trapelate anche le cifre dell’accordo, si parla di circa 3 milioni netti a stagione più bonus, in un contratto probabilmente biennale, ma sul quale sarà presente un opzione per il rinnovo, ma non è ancora finita qui.

Sempre secondo il Corriere Dello Sport ci sarebbe da attendere la giornata di lunedì, che dovrebbe essere quella che sancirà anche il passaggio di De Ketelaere a Bergamo. I neroazzurri chiedono per l’attaccante colombiano 3 milioni per il prestito e circa 6-7 per l’obbligo di riscatto, che dovrebbe essere condizionato dal raggiungimento del 40% delle presenze stagionali, dopo tanta insistenza dunque finalmente Mourinho avrà un altro attaccante a disposizione, con la speranza che Pinto riesca a chiudere le altre 2-3 operazioni rimaste in vista dell’inizio del campionato.