Addio Roma, fumata bianca definitiva: raggiunge subito Ibanez

Calciomercato Roma, l’intesa è stata raggiunta in tutti i suoi aspetti: visite mediche e firma prima dell’ufficialità. Vola in Arabia.

Dopo aver sistemato la questione relativa al centrocampo con gli innesti di Paredes e Renato Sanches, che sbarcheranno a Ciampino martedì alle 12, la Roma proverà a stringere i tempi per Zapata e Marcos Leonardo. Allo stesso tempo, però, i giallorossi non hanno affatto chiuso le porte ad un nuovo innesto in difesa.

Nel novero dei profili vagliati esplorativamente dalla Roma figurava anche il profilo di Merih Demiral. Il difensore turco dell’Atalanta, oggetto del desiderio anche dell’Inter, ha sciolto proprio in questi istanti le riserve sul suo futuro. Come evidenziato da Sky, infatti, l’ex centrale della Juventus ha accettato la corte dell’Al-Ahli, che ha trovato l’accordo definitivo con l’Atalanta. La fumata bianca è sempre più vicina, al punto che potrebbe essere suggellata già nelle prossime 24 ore.

Il club saudita, che da pochi giorni ha ufficializzato l’acquisto di Ibanez, ha sbaragliato una concorrenza che annoverava anche diversi club della Premier, mettendo a segno un altro colpo importante per rinforzare il suo pacchetto arretrato. Demiral vola in Arabia dopo aver detto sì ad un’offerta di ingaggio a doppia cifra. L’Atalanta intascherà circa 20 milioni di euro dalla cessione del turco. La ‘sentenza’, ad ogni modo, è stata emessa : Demiral può considerarsi virtualmente un nuovo calciatore dell’Al-Ahli.