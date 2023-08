Affare sbloccato grazie a Neymar: svolta clamorosa Roma

Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero beneficiare dei risvolti dell’affare Neymar: lo scenario che accontenta tutti.

Dopo i sondaggi esplorativi e le trattative sottotraccia effettuati nei giorni scorsi, la sessione estiva di calciomercato della Roma è entrata definitivamente nel vivo. Sono infatti diversi gli affari che i giallorossi si apprestano a concludere per puntellare sia il centrocampo che l’attacco.

Con Paredes e Renato Sanches sempre più vicini e con la trattativa per Zapata ad un passo dalla sua definizione, la Roma non perde di vista neanche Marcos Leonardo. Sebbene non si registrino contatti tra le parti nelle ultime ore, i giallorossi non hanno affatto mollato la pista. Il calciatore, del resto, sta spingendo molto per trovare l’incastro vincente per tentare di demolire il muro eretto dal club paulista, che non vorrebbe privarsi di un altro gioiello offensivo.

Calciomercato Roma, Neymar in Arabia: il Santos ‘paga’ Morelos, erede di Marcos Leonardo

L’offerta della Roma, che già da tempo ha messo sul piatto 18 milioni di euro tra parte e fissa, non è stata ancora ritoccata al rialzo. Il Santos, come ammesso dallo stesso coordinatore tecnico Gallo qualche giorno fa, non considera la cessione di Marcos Leonardo prioritaria. Allo stesso tempo, però, il club verdeoro si sta muovendo sottotraccia per capire la fattibilità di un’operazione a costo zero.

Dal Brasile, infatti, già da qualche ora è trapelata l’indiscrezione secondo cui il Santos avrebbe messo nel mirino Alfredo Morelos, svincolatosi dal Rangers. Un’operazione che il club paulista potrebbe finanziare mettendo sul piatto i soldi derivati dal contributo di solidarietà che gli spetta nell’ambito dell‘affare Neymar, pronto a volare in Arabia dopo aver detto sì alla proposta dell’Al-Ahli. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Santos sarebbe disposto ad offrire a Morelos un contratto da 2,5 milioni di euro annui, parzialmente coperti dai poco più di 3,5 milioni di euro che entreranno nelle casse del club brasiliano grazie al trasferimento di Neymar in Arabia.