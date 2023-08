Blitz in sede per la firma con la Roma: sta succedendo di tutto

Blitz in sede per mettere finalmente la firma sul contratto con la Roma: incredibile, sta succedendo di tutto

Sono ore caldissime per il calciomercato della Roma. I giallorossi sono vicinissimi a chiudere diverse operazioni in entrata, tra cui quelle di Renato Sanches e Paredes, che andranno a completare il pacchetto di centrocampisti a disposizione dell’allenatore José Mourinho.

La partenza di Matic è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i giallorossi, che avevano riscontrato già non poche difficoltà nel chiudere le trattative per gli obbiettivi prefissati.

Il centravanti doveva essere una priorità per la società, che doveva sopperire all’assenza di Abraham, infortunatosi all’ultima giornata di campionato e che dovrà stare lontano dal rettangolo di gioco per circa altri 6 mesi, ma ad oggi su quel fronte ancora non ci sono state ufficialità.

Scamacca e Morata erano i principali obbiettivi, con lo spagnolo che era il favorito di Mourinho per ricoprire quel ruolo, ma le limitate risorse economiche a disposizione della società non hanno permesso che arrivasse la famosa fumata bianca. Stando alle ultime indiscrezioni però qualcosa potrebbe essersi finalmente mosso, con il blitz in società che potrebbe portare alla firma con la Roma.

Blitz per la firma con la Roma: l’incontro potrebbe essere decisivo

Tra i tanti obbiettivi dei giallorossi figura Marcos Leonardo, giovane attaccante del Santos, per il quale la Roma aveva anche formulato una proposta ufficiale. Sembrava che l’affare potesse chiudersi in tempi brevi, ma la società brasiliana ha deciso di fare muro sia a Pinto che alle richieste del calciatore, arrivando ad un punto di rottura.

Marcos Leonardo infatti ha deciso di non allenarsi e di non giocare più con il Santos, considerando di fatto il capitolo con i bianconeri chiuso, scelta presa per il forte desiderio di venire nella capitale.

Nonostante questo la società brasiliana non vuole andare incontro alle sue richieste, e continua a rifiutare le proposte ricevute, ma qualcosa pare possa finalmente cambiare. Secondo quanto riporta Calciomercato.it Raffaela Pimenta, manager del giocatore, è volata in Brasile per incontrare il club ed il futuro presidente, che subentrerà a dicembre per illustrare la situazione del suo assistito.

Questo affare resta slegato da quello che porterebbe Duvan Zapata in giallorosso, in quanto la volontà della società sarebbe quella di acquistare due attaccanti e nell’eventualità ascoltare possibili proposte per la cessione di Belotti.